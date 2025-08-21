Danh mục
Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

KCN Nhơn Hòa và Becamex VSIP Bình Định: Hạ tầng tốt, thu hút đầu tư hiệu quả

T.SỸ
(GLO)- Nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhiều dịch vụ tiện ích, cộng với chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, Khu công nghiệp Nhơn HòaKhu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định là điểm đến của nhiều tập đoàn, DN trong và ngoài nước.

Sức hút mạnh mẽ từ Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam) có tổng diện tích 238,2 ha, do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa làm chủ đầu tư. KCN này nằm cạnh QL 19, cách tuyến QL 1A, ga đường sắt Diêu Trì và cảng Quy Nhơn không xa nên rất thuận lợi về giao thông. Sức hấp dẫn của KCN gia tăng, khi chủ đầu tư hoàn thiện tầng kỹ thuật, đồng thời kiến tạo và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, áp dụng giá thuê đất mềm trong thời gian dài, đảm bảo công tác PCCC, an ninh trật tự. Các thông tin liên quan đến KCN này đã được Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa phổ biến rộng rãi, thu hút sự quan tâm các nhà đầu tư thứ cấp.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, KCN Nhơn Hòa đã thu hút 60 dự án của các DN trong và ngoài nước (10 FDI và 50 dự án của các DN trong nước), với tổng vốn đăng ký trên 8.210 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, KCN này đã thu hút 5 dự án đầu tư mới và 1 dự án mở rộng quy mô đầu tư, với tổng vốn 1.420 tỷ đồng.

41.jpg
Nhiều DN sản xuất kinh doanh hiệu quả tại KCN Nhơn Hòa. Ảnh: T.SỸ

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa, cho hay: Công ty vừa mới đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nội bộ trong KCN và hệ thống camara giám sát, phục vụ tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp. Ngoài ra, Công ty phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại (43,82 ha đất) của KCN và dành 354,42 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng trên diện tích này.

Công ty cũng sẽ nâng công suất nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước và xin phép tỉnh cho triển khai dự án điện năng lượng mặt trời trên diện tích 2 ha trong phạm vi KCN, nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng KCN xanh, tuần hoàn.

KCN Becamex VSIP thu hút các nhà đầu tư FDI

Thể hiện quyết tâm cao trong việc xây dựng KCN Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh) thành KCN kiểu mẫu, chủ đầu tư là Công ty CP Becamex Bình Định đã chi 520 tỷ đồng để bồi thường cho hàng nghìn tổ chức, hộ gia đình có đất và công trình kiến trúc, cây cối nằm trong vùng quy hoạch của dự án.

Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ 1.374 ha đất của dự án, trong đó có 1.000 ha đất dành cho sản xuất công nghiệp và 374 ha đất quy hoạch hoạch xây dựng khu đô thị, dịch vụ đã được giải phóng mặt bằng. Ngay sau đó, Công ty đầu tư 4.200 tỷ đồng để san ủi mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hiện có trên 400 ha đất dành cho sản xuất công nghiệp được chia thành nhiều phân khu khác nhau, kết nối bằng hệ thống đường giao thông thảm nhựa, có hệ thống điện, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, PCCC bài bản, đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của tổ chức, DN.

42.jpg
Hạ tầng kỹ thuật KCN Becamex VSIP Bình Định đã được xây dựng đồng bộ. Ảnh: T.SỸ

Phần diện tích 374 ha đất quy hoạch xây dựng khu đô thị và dịch vụ cũng đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, có nhiều dãy nhà shophouse, với kiến trúc hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho thuê để làm việc, đặt cơ sở kinh doanh.

Công ty CP Becamex Bình Định còn chủ động phối hợp tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại các nước như: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Israel, Australia, New Zealand… Công ty cũng chủ động mở rộng tìm kiếm khách hàng mới thông qua các đối tác thương mại, hiệp hội DN, công ty tư vấn trong và ngoài nước.

Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh khi đầu tư vào KCN Becamex VSIP Bình Định, Công ty còn hỗ trợ miễn phí quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; hỗ trợ các chương trình tuyển dụng và kết nối DN với lực lượng lao động chất lượng cao; cung cấp văn phòng miễn phí trước và sau khi nhà đầu tư có đầy đủ pháp nhân. Ngoài ra, Công ty cũng có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác dành cho người lao động làm việc tại KCN.

Tiềm năng, lợi thế và chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư đặc biệt nói trên đã hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, có 9 dự án sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các tập đoàn, DN từ CHLB Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore, Trung Quốc đã và đang khai trên diện tích 85,5 ha đất tại KCN Becamex VSIP Bình Định.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, cho biết: Từ nay đến cuối năm, Công ty tiếp tục hỗ trợ các DN thực hiện hiệu quả các dự án; đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật thêm 100 ha đất KCN. Công ty cũng sẽ triển khai dự án nhà ở công nhân Hiệp Vinh B; xây dựng chợ, cơ sở y tế, khu văn hóa, TDTT... trong khu đô thị, đảm bảo đầy đủ các dịch vụ tiện ích. Cùng với đó là tiếp tục kết nối, hỗ trợ các DN nước ngoài đã ký kết ghi nhớ đầu tư triển khai các dự án; phối hợp với tỉnh tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển.

"Chúng tôi cũng tích cực tham gia diễn đàn kinh tế do các hiệp hội DN châu Âu tổ chức, nhằm tiếp cận và mời gọi DN đến KCN để đầu tư; tiếp nhận và sàng lọc ngay từ đầu các dự án, đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiện đại để hướng đến KCN xanh, KCN tuần hoàn, tiến tới mô hình KCN kết hợp đô thị thông minh", ông Lăng nhấn mạnh.

báo Gia Lai
Đánh giá bài viết

