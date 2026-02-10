Lãnh đạo tỉnh Gia Lai gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Đây là năm ghi dấu ấn lịch sử với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai, thành lập tỉnh Gia Lai mới.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng tỉnh đã vận hành bộ máy chính quyền thông suốt, hiệu quả. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,2%; thu hút đầu tư được 192 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 160.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, thu ngân sách đạt trên 28.400 tỷ đồng (vượt 18,1% dự toán HĐND tỉnh giao); giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.700 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất cả nước...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025. Ảnh: Bình Dương

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8,8 - 9,4%, quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai chính thức được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố logo, slogan và bộ nhận diện thương hiệu cho sự kiện này, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh công bố logo, slogan và bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai và đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi, đánh giá, làm rõ thêm kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và công tác thông tin, tuyên truyền của các đơn vị.

Các cơ quan báo chí mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bình Dương

Bước sang năm 2026 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Năm Du lịch quốc gia 2026... Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH trong tình hình mới.

Tỉnh cam kết sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà báo hoạt động đúng quy định và hiệu quả.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.