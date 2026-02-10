Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai chúc Tết Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum

(GLO)- Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung dẫn đầu vừa đến thăm, chúc Tết Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi lời chúc tới các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón một năm mới vui tươi, an lành và mạnh khỏe.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung mong muốn Tòa Giám mục tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện; sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum, Giám mục Nguyễn Hùng Vị cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã dành sự quan tâm đối với Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum và bà con giáo dân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.