Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai chúc Tết Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung dẫn đầu vừa đến thăm, chúc Tết Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi lời chúc tới các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón một năm mới vui tươi, an lành và mạnh khỏe.

glo-tham-toa-giam-muc.jpg

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung mong muốn Tòa Giám mục tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện; sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum, Giám mục Nguyễn Hùng Vị cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã dành sự quan tâm đối với Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum và bà con giáo dân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Thời sự

(GLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, giá rau củ bất ngờ “lao dốc”, có loại giảm 20-80% dù đang trong thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, khiến người trồng lo lắng. Nghịch lý hiếm thấy này cùng điệp khúc "được mùa - mất giá" cho thấy những bất cập của sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu liên kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn phường Pleiku nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

null