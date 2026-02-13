Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ liên tục 9 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14-2-2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22-2-2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Thời gian làm việc trở lại là thứ Hai, ngày 23-2-2026 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Để bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn, Trung tâm đề nghị VNPT Gia Lai cập nhật lại thời gian hẹn trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục có thời hạn rơi vào thời gian nghỉ Tết.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các xã, phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường được đề nghị thường xuyên theo dõi, xử lý hồ sơ đã tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn sau kỳ nghỉ lễ.