Khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hra

(GLO)- Sáng 13-10, Đoàn khảo sát do bà Đinh Ly An-Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hra.

Theo báo cáo của UBND xã Hra, ngay từ những ngày đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đi vào hoạt động khá ổn định; thực hiện tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân kịp thời, đúng quy định, không để gián đoạn, đảm bảo sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại Trung tâm.

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hra. Ảnh: R'Piên

Tính từ ngày 1-7 đến 17-9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hra tiếp nhận 509 hồ sơ (trong đó có 434 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 85%); đã giải quyết 457 hồ sơ và 52 hồ sơ đang giải quyết. Lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trước hạn, đúng hạn đạt trên 88,2%.

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã là hệ thống kỹ thuật chưa hoàn thiện, tình trạng mạng nghẽn, cổng dịch vụ công hoạt động chậm; nhiều dịch vụ vẫn chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến hoặc gặp trục trặc khi thanh toán...

Thêm vào đó, một số thủ tục vẫn còn phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan, không phù hợp với dịch vụ công trực tuyến như thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử…

Trên cơ sở đó, xã Hra đề xuất tiếp tục được quan tâm hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị cần thiết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho chuyên viên tại Trung tâm để đảm bảo hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của xã Hra cũng như ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn khảo sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hra tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Địa phương cần quan tâm đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ và người dân đến giao dịch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng chia sẻ về những khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế; đề nghị chính quyền địa phương cần rà soát, xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ phận.