Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Rà soát, đồng bộ dữ liệu từng trường thông tin

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đang miệt mài bên máy tính, tập trung rà soát, đối chiếu từng họ tên, số định danh, thông tin án tích, địa chỉ cư trú trong hàng nghìn trường thông tin thuộc cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, nhằm bảo đảm mỗi công dân chỉ có một hồ sơ duy nhất, chính xác và đầy đủ.

Dù cuối tuần hay ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ vẫn tập trung rà soát để bảo đảm mỗi công dân chỉ có một hồ sơ duy nhất, chính xác và đầy đủ. Ảnh: K.A

Bên cạnh việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu cá nhân, đơn vị còn chịu trách nhiệm hiệu chỉnh các danh mục hành chính, mã địa bàn, hồ sơ án tích và thông tin liên quan đến nhân thân sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Mọi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, từng bước đối chiếu với dữ liệu gốc để tránh sai sót dù là nhỏ nhất.

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng-Phó Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhiều dữ liệu lý lịch tư pháp cũ cần được rà soát, hiệu chỉnh để phù hợp với hệ thống đơn vị mới.

“Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác trong từng chi tiết, vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống dữ liệu quản lý công dân và quyền công dân”, thượng tá Hùng nhấn mạnh.

Theo thống kê, đến cuối tháng 9-2025, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã cập nhật số căn cước công dân vào hồ sơ lý lịch tư pháp cho hơn 16.000 trường hợp, xử lý hơn 8.000 trường hợp làm sạch dữ liệu theo kế hoạch. Đơn vị cũng đã tiếp nhận hơn 6.900 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó hơn 90% được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID.

Không chỉ dừng ở việc dồn trùng và làm sạch dữ liệu, Phòng còn phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an), các cơ quan tư pháp, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án... để đối chiếu, bổ sung thông tin án tích, xác minh nhân thân, đồng thời thực hiện đồng bộ hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Chúng tôi xác định công tác làm sạch dữ liệu không chỉ phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhanh chóng, chính xác mà còn góp phần hoàn thiện nền tảng dữ liệu số của ngành. Khi cơ sở dữ liệu được đồng bộ, công dân ở bất cứ đâu cũng có thể tra cứu, đăng ký và nhận kết quả trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính”, thượng tá Hùng chia sẻ thêm.

Dữ liệu sạch - nền tảng cho chính quyền số

Hiện việc tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp được triển khai đồng thời qua các phương thức: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (127 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn), nộp qua ứng dụng VNeID và qua Cổng dịch vụ công. Tại bộ phận “một cửa” của Trung tâm, cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ luôn túc trực, hỗ trợ công dân đăng ký, nộp hồ sơ qua các hình thức.

Chị Lê Thị Ngọc Phượng (phường Quy Nhơn) vừa nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID, chia sẻ: “Trước đây tôi phải đi lại nhiều lần, nộp hồ sơ trực tiếp và chờ khá lâu mới có kết quả. Nay chỉ cần thao tác trên điện thoại, nhận phiếu điện tử trong vài ngày. Cán bộ hỗ trợ tận tình, hướng dẫn chi tiết nên rất thuận tiện”.

Cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: K.A

Theo kế hoạch, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ sẽ hoàn thành việc dồn trùng, chuẩn hóa, bổ sung thông tin lý lịch tư pháp trước ngày 30-11-2025. Đơn vị cũng đang tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh phần mềm phù hợp sau khi sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh; đồng thời nghiên cứu giải pháp kết nối, đồng bộ thông tin lý lịch tư pháp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống chuyên ngành khác.

Cùng với đó, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu nhiều văn bản quan trọng về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030; cập nhật dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ và các công văn liên quan đến việc điều chỉnh, vận hành hệ thống phần mềm phục vụ quản lý hồ sơ, cấp Phiếu lý lịch tư pháp...

Các kế hoạch này thể hiện rõ định hướng chủ động chuyển đổi số từ cơ sở, không chỉ phục vụ nội bộ ngành mà còn hướng đến tiện ích xã hội rộng rãi, tạo bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng nền hành chính số, dữ liệu số và công dân số của tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng khẳng định: “Chúng tôi xem công tác làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số. Càng làm đúng, làm chuẩn, chúng ta càng góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền điện tử, vào sự minh bạch và hiện đại của lực lượng Công an nhân dân”.

Có thể nói, việc xây dựng cơ sở dữ liệu “sạch, chính xác, cập nhật liên tục” không chỉ bảo đảm phục vụ kịp thời các yêu cầu tra cứu, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mà còn tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.