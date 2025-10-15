(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai khảo sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku và xã Biển Hồ.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku. Ảnh: R'Piên

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku, tính từ ngày 1-7 đến 13-10, đơn vị đã tiếp nhận 11.721 hồ sơ (4.683 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai).

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90,7%; tỷ lệ hồ sơ trả kết quả trước hạn và đúng hạn hơn 99%; dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 75,6%; dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt trên 16,2%.

Trung tâm đã tiếp nhận 17 ý kiến phản ánh liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và các lĩnh vực khác; phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết 16 ý kiến và đang xử lý 1 ý kiến trong hạn quy định.

100% cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đã có chữ ký số. Trung tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Biển Hồ đã tiếp nhận 5.318 hồ sơ (2.075 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai).

Đối với 3.243 hồ sơ thuộc thẩm quyền của xã, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết chiếm 91,06%; tỷ lệ hồ sơ trước hạn và đúng hạn chiếm 82,54%. Hiện phần lớn hồ sơ giải quyết trễ hạn và quá hạn thuộc về lĩnh vực đất đai.

Ông Võ Toàn-Phó Chủ tịch UBND phường, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku-phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Theo các trung tâm, số lượng hồ sơ về lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại đây khá nhiều. Tuy nhiên, do còn thiếu đồng bộ giữa hệ thống một cửa điện tử và phần mềm quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng một số hồ sơ bị quá hạn trả kết quả, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng phục vụ người dân.

Đoàn công tác cũng chỉ ra một số vấn đề mà các đơn vị, địa phương cần quan tâm như: việc ứng dụng phần mềm chữ ký số trong xử lý hồ sơ điện tử khi đồng bộ với các hệ thống chuyên ngành khác; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tiếp còn cao, cần có giải pháp khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Cùng với đó là chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm; quy trình giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; đẩy mạnh số hóa hồ sơ đầu vào, tăng cường phối hợp giữa Trung tâm và các đơn vị chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Biển Hồ. Ảnh: R'Piên

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị phường Pleiku và xã Biển Hồ tiếp tục rà soát, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư đã được phân bổ.

Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm; quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối hiệu quả giữa hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên ngành để tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các sở, ngành để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai cần minh bạch trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ; cần bố trí cán bộ hợp lý, có chuyên môn sâu nhằm bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân và tổ chức đúng thời gian, quy định.