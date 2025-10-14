Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông số hóa 100% hồ sơ đầu vào

(GLO)- Sáng 14-10, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông. Tại đây, việc số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào đạt 100%.

Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông. Ảnh: R'Piên

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1-7 đến 8-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông đã tiếp nhận 1.502 hồ sơ, trong đó có 1.485 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (chiếm 98,87%) và 17 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (chiếm 1,13%). 1.415 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó có 1.410 hồ sơ trả kết quả trước hạn và đúng hạn (chiếm 99,65%), 5 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,35%), 87 hồ sơ đang giải quyết.

Việc triển khai số hóa thành phần hồ sơ TTHC đầu vào và kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm được thực hiện đúng quy định. Theo đó, Trung tâm đã số hóa 1.502 hồ sơ đầu vào (đạt 100%); cấp kết quả điện tử 1.270/1.415 hồ sơ (đạt 89,75%).

Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Chư Prông trong quý III-2025 đạt 90,96 điểm, xếp thứ 58/135 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đánh giá hệ thống máy móc, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông được trang bị tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động của đơn vị.

Việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, ký số, luân chuyển và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.

Các thành viên trong đoàn cũng lưu ý Trung tâm cần chủ động hỗ trợ người dân trong thực hiện TTHC trên môi trường trực tuyến; có cơ chế hỗ trợ đội ngũ tình nguyện viên tại Trung tâm; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đồng bộ, đúng quy trình.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An kết luận buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị xã Chư Prông sớm hoàn thiện và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đang sửa chữa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức.

Quan tâm bố trí, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, phấn đấu nâng cao kết quả các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính của địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và tổ chức.