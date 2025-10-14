Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông số hóa 100% hồ sơ đầu vào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-10, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông. Tại đây, việc số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào đạt 100%.

doan-khao-sat-cua-ban-phap-che-hdnd-tinh-kiem-tra-thuc-te-hoat-dong-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-chu-prong-sang-14-10-anh-rpien.jpg
Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông. Ảnh: R'Piên

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1-7 đến 8-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông đã tiếp nhận 1.502 hồ sơ, trong đó có 1.485 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (chiếm 98,87%) và 17 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (chiếm 1,13%). 1.415 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó có 1.410 hồ sơ trả kết quả trước hạn và đúng hạn (chiếm 99,65%), 5 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,35%), 87 hồ sơ đang giải quyết.

Việc triển khai số hóa thành phần hồ sơ TTHC đầu vào và kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm được thực hiện đúng quy định. Theo đó, Trung tâm đã số hóa 1.502 hồ sơ đầu vào (đạt 100%); cấp kết quả điện tử 1.270/1.415 hồ sơ (đạt 89,75%).

Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Chư Prông trong quý III-2025 đạt 90,96 điểm, xếp thứ 58/135 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đánh giá hệ thống máy móc, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Prông được trang bị tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động của đơn vị.

Việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, ký số, luân chuyển và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.

Các thành viên trong đoàn cũng lưu ý Trung tâm cần chủ động hỗ trợ người dân trong thực hiện TTHC trên môi trường trực tuyến; có cơ chế hỗ trợ đội ngũ tình nguyện viên tại Trung tâm; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đồng bộ, đúng quy trình.

truong-ban-phap-che-hdnd-tinh-dinh-ly-an-ket-luan-buoi-lam-viec-anh-rpien.jpg
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An kết luận buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị xã Chư Prông sớm hoàn thiện và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đang sửa chữa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức.

Quan tâm bố trí, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, phấn đấu nâng cao kết quả các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính của địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và tổ chức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

Thời sự

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai sau hợp nhất. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế là Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Thời sự

(GLO)- Nạn nhân được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai xác định là ông Lê Văn D. (SN 1975), thường trú phường Hoài Nhơn Đông. Ông D. là chủ, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

null