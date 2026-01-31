Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tập huấn triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng

(GLO)- Ngày 30-1, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng theo hình thức trực tiếp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc tổ chức tập huấn nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đặc biệt là triển khai Quy định số 338-QĐ/TW của Ban Bí thư về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và thống nhất cách thức triển khai Hệ thống thủ tục hành chính của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

chuyen-doi-so-khoi-co-quan-dang-gia-lai-2026.jpg
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lộc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn; tập trung tiếp thu kiến thức, chủ động trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai, gồm Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, Phòng Tài chính Đảng, Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên và VNPT Gia Lai phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai.

van-phong-tinh-uy-gia-lai-tap-huan-thu-tuc-hanh-chinh-dang.jpg
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia buổi tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau hội nghị, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; cập nhật dữ liệu quản trị, phân quyền người dùng trên Hệ thống Dịch vụ công của Đảng; chuẩn bị điều kiện kỹ thuật phục vụ ký số điện tử; rà soát cơ cấu, loại hình tổ chức đảng; lập và cập nhật tài khoản ngân hàng để phục vụ thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử theo quy định.

Việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng là mô hình điểm về chuyển đổi số của các cơ quan đảng tỉnh trong năm 2026. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

