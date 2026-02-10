Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh

(GLO)- Sáng 10-2, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Nguyễn Ngọc Trợ và Võ Vinh Quang.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của những thế hệ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-d-tham-chuc-tet-nguyen-pcttt-hdnd-tinh-nguyen-ngoc-tro.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 3 từ phải sang) chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Trợ. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển chung của địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-tang-qua-dong-vien-can-bo-chien-si-doi-canh-sat-phan-ung-nhanh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh. Ảnh: Dũng Nhân

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng; đánh giá cao việc đơn vị đã chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định địa bàn trong năm qua.

Đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị Đội Cảnh sát phản ứng nhanh tăng cường tuần tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết an toàn.

null