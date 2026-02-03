Gia Lai siết chặt kiểm soát giao thông trong thời điểm giáp Tết

(GLO)- Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng mạnh khiến lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến giao thông gia tăng. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: K.A

Qua nắm tình hình, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) ghi nhận vào khung giờ khuya, tại một số tuyến đường trọng điểm như Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam) thường xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Vì vậy, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Khoảng 23 giờ ngày 31-1, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 mật phục trên đường Xuân Diệu phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 4 xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, dàn hàng ngang trên đường nên tổ chức bám theo, áp sát rồi tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, các trường hợp này mắc nhiều lỗi như: chở quá số người quy định, người điều khiển và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn gương chiếu hậu, thay đổi pô gây tiếng ồn lớn. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện đều không có GPLX. Với các lỗi vi phạm này, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xử lý.

Trung tá Đào Văn Đông - Tổ trưởng tổ công tác - cho biết: Việc bố trí lực lượng được đơn vị tính toán cụ thể. Theo đó, các tổ tuần tra công khai giữ vai trò kiểm soát, răn đe trực diện. Trong khi đó, lực lượng mật phục có nhiệm vụ phát hiện, bám sát, kịp thời khống chế các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là hành vi chạy tốc độ cao, gây tiếng ồn, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. “Cách làm này nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, hạn chế nguy cơ TNGT” - Trung tá Đông cho hay.

Hiện khu vực phía Tây tỉnh đang bước vào cao điểm thu hoạch nông sản, lưu lượng phương tiện vận tải tăng nhanh. Đội CSGT đường bộ số 1 đã tập trung lực lượng xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải; duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến có mật độ xe chở hàng hóa lớn như QL 25, QL 14 và các tuyến ĐT 668, ĐT 662B.

Đây là những tuyến đi qua nhiều nhà máy chế biến, mỏ khai thác khoáng sản, kho bãi nên được tăng cường kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, việc tăng cường kiểm soát trong cao điểm vụ thu hoạch nông sản nhằm siết chặt hoạt động vận tải hàng hóa, ngăn chặn tình trạng chở quá khổ, quá tải ngay từ đầu nguồn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến phụ trách.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 kiểm tra chiều cao phương tiện kinh doanh vận tải tại tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ia Pa. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Trạm CSGT Tuy Phước đã bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết lập các khu vực kiểm soát trọng điểm; kết hợp linh hoạt giữa lập chốt cố định và tuần tra lưu động, xử lý vi phạm công khai đan xen mật phục. Công tác kiểm soát tập trung vào các khung giờ chiều tối, đêm khuya và gần sáng, phù hợp từng nhóm đối tượng và lỗi vi phạm.

Trung tá Hồ Thị Thanh Hải - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: Phương án tuần tra, kiểm soát được đơn vị xây dựng linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng tuyến, từng thời điểm, nhất là các đoạn đường có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và TNGT. Qua đó nhằm duy trì kiểm soát liên tục, không để phát sinh điểm nóng về trật tự ATGT.

Việc bảo đảm trật tự ATGT trong thời điểm cận Tết không chỉ dừng lại ở việc xử lý từng trường hợp vi phạm mà còn đòi hỏi tổ chức lực lượng khoa học, kiểm soát đúng các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng phòng CSGT - cho hay: Đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm tăng cường bám sát địa bàn phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình từng tuyến, từng khung giờ; linh hoạt trong tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý, kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ và công tác tuyên truyền, nhắc nhở.

“Mục tiêu xuyên suốt là tạo chuyển biến thực chất về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, kéo giảm TNGT một cách bền vững, góp phần bảo đảm ATGT trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán” - Thượng tá Vang nhấn mạnh.