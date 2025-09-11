Danh mục
Công an xã Chư A Thai:

Ngăn chặn từ sớm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao ở Gia Lai

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách nguy hiểm, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ sớm, từ xa nhằm ngăn chặn vi phạm và kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Quản lý chặt từng trường hợp cá biệt

Một trong những trường hợp điển hình là V.L.K. (14 tuổi, thôn Thanh Hà). Dù chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy nhưng K. thường xuyên lén lấy xe máy của bố mẹ, tụ tập bạn bè phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga inh ỏi dọc tuyến quốc lộ 25.

Hành vi bốc đồng này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Lo sợ con gây ra hậu quả đáng tiếc, gia đình K. phải nhờ đến sự can thiệp của Công an xã để tuyên truyền, răn đe, giáo dục cá biệt.

z7000896777264-a003e6c5d9f77dc13251dbbb81617cef.jpg
Công an xã Chư A Thai thường xuyên gọi hỏi, tuyên truyền cá biệt đối với thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Tương tự, Tr.H.P. (SN 2009, thôn Thanh Thượng) và H.V.K. (SN 2010, thôn Đoàn Kết) cũng nằm trong diện theo dõi đặc biệt. Các thanh thiếu niên này được Công an xã lập hồ sơ quản lý, mời lên trụ sở để nhắc nhở định kỳ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình và các đoàn thể để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn.

Đáng chú ý là trường hợp của Siu Du (SN 2005, thôn Plei Ơi). Mỗi khi uống rượu say, thanh niên này lại điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu. Dù đã nhiều lần bị nhắc nhở và ký cam kết, song cứ “rượu vào” là Du tiếp tục vi phạm.

Công an xã buộc phải đưa trường hợp này vào diện “chăm sóc đặc biệt”, tăng cường giáo dục cá biệt và yêu cầu ký cam kết nhiều lần. “Tôi cùng các bạn đã ký cam kết với Công an xã, sau này có uống rượu cũng không lái xe, không tụ tập lạng lách, đánh võng nữa”- Du chia sẻ.

Theo Thượng úy Cao Văn Tuấn-thành viên Tổ trật tự Công an xã Chư A Thai, nằm trên tuyến quốc lộ 25, địa bàn từng được xem là điểm nóng về trật tự, an toàn giao thông. Toàn xã có khoảng 30 thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

z7000897346372-c11fd4a387d5bf1122c3849de5a14225.jpg
Công an xã Chư A Thai thường xuyên đến tận thôn, làng tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

“Ngoài việc mời lên trụ sở để giáo dục cá biệt, chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với gia đình, các đoàn thể, người có uy tín trong làng để cùng quản lý, giám sát. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến thanh thiếu niên”-Thượng úy Tuấn thông tin.

Ở thôn, làng, các tổ chức cơ sở cũng triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong giới trẻ. Ông Hoàng Văn Khánh-Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Sơn Bình-cho hay: Thôn nằm dọc quốc lộ 25, tình trạng thanh thiếu niên chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến.

“Chúng tôi thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên và nhắc nhở phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Ngoài ra, thôn còn thông báo các trường hợp vi phạm đến từng gia đình để cùng quản lý, giáo dục con em”- ông Khánh thông tin.

Kiểm soát chặt hoạt động “độ chế” phương tiện

anh-2-cong-an-xa-chu-a-thai-tinh-gia-lai-kiem-tra-va-yeu-cau-cac-chu-co-so-sua-xe-may-ky-cam-ket-khong-do-che-xe-trai-phep-anh-minh-phuong.jpg
Công an xã Chư A Thai kiểm tra, yêu cầu các chủ cơ sở sửa xe máy ký cam kết không độ chế xe trái phép. Ảnh: Minh Phương

Không chỉ tập trung vào thanh thiếu niên vi phạm, Công an xã Chư A Thai còn kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe máy, ô tô trên địa bàn. Thực tế cho thấy, qua kiểm tra, nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu như tháo lọc trụ, độ pô, lắp còi công suất lớn, thay đèn, vành, lốp… đều bắt nguồn từ hoạt động độ chế tại các cơ sở sửa xe.

Chỉ trong đợt cao điểm vừa qua, Công an xã đã yêu cầu 33 cơ sở sửa chữa, buôn bán xe gắn máy trên địa bàn ký cam kết không mua bán phương tiện không rõ nguồn gốc, không tham gia độ chế, lắp ráp phụ tùng trái phép.

Đây được xem là giải pháp cần thiết, bởi nó tác động trực tiếp đến nguồn gốc của tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế, gây mất an toàn giao thông.

Anh Lê Văn Điện (thôn King Pêng)-chủ cơ sở sửa chữa xe Honda Điện-chia sẻ: “Sau khi được Công an xã tuyên truyền về các quy định xử phạt hành vi độ chế xe, tôi đã ký cam kết chấp hành nghiêm. Từ đó đến nay, cơ sở của tôi tuyệt đối không nhận sửa chữa, lắp ráp, thay đổi kết cấu xe trái phép”.

Thiếu tá Trần Văn Tiến-Trưởng Công an xã Chư A Thai-khẳng định: Để phòng ngừa tai nạn giao thông do thanh thiếu niên gây ra, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lạng lách, đánh võng, gây tiếng ồn, thay đổi kết cấu xe.

cam-ket.jpg
Công an xã yêu cầu các cơ sở sửa chữa xe máy ký cam kết không độ chế xe trái phép. Ảnh: Minh Phương

Song song đó, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền tại thôn, làng, chi hội đoàn thể, nhấn mạnh vai trò của gia đình trong quản lý con em mình.

“Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Bản thân thanh thiếu niên cũng phải tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh”- Thiếu tá Tiến nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc kiên trì, quyết liệt, Công an xã Chư A Thai đã góp phần kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, giữ vững an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Quan trọng hơn, nhiều hành vi nguy hiểm đã được ngăn chặn từ sớm, từ xa, tạo môi trường an toàn, bình yên cho người dân địa phương.

