Hơn 80 cơ quan, tổ chức ở xã Ia Pa ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông, an ninh trật tự

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 8-9, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức lễ ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự cho hơn 80 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

Các nội dung cam kết bao gồm: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong việc phát hiện, tố giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, trường học trên địa bàn xã Ia Pa ký cam kết chấp hành pháp luật. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức sẽ triển khai các biện pháp nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị nói riêng và tại địa phương nói chung; xây dựng môi trường làm việc, kinh doanh an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

Hoạt động này nhằm vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tinh thần thượng tôn pháp luật, đặc biệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững sự bình yên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

