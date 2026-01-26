Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai phấn đấu kéo giảm 5% trên cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 26-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, phấn đấu đạt mục tiêu giảm 5% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trường Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu 135 xã, phường toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, năm 2025 (từ ngày 15-12-2024 đến 14-12-2025), toàn tỉnh xảy ra 698 vụ TNGT, làm chết 501 người, bị thương 439 người; giảm 287 vụ, giảm 27 người chết và giảm 265 người bị thương so với năm 2024.

a2-dai-dien-lanh-dao-cong-an-tinh-phat-bieu.jpg
Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) báo cáo tình hình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trong năm 2025. Ảnh: N.H

Qua phân tích, TNGT chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ (324 vụ, chiếm 46,42%); phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô (492 vụ, chiếm 70,49%); người gây TNGT chủ yếu là nam giới (639 vụ, chiếm 91,55%); độ tuổi gây TNGT phổ biến từ 22-55 (354 vụ, chiếm 50,72%); thời gian thường xảy ra TNGT từ 18-24 giờ (304 vụ, chiếm 43,55%).

Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu là do không chú ý quan sát (316 vụ, chiếm 45,27%); đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều (134 vụ, chiếm 19,20%).

Theo đánh giá tại hội nghị, TNGT trên địa bàn tỉnh năm 2025 tuy có giảm nhưng chưa bền vững; có thời điểm còn xảy ra nhiều. Sự quan tâm vào cuộc của một số đơn vị, địa phương các cấp có nơi, có lúc chưa đúng mức; sự chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và nhân dân tham gia công tác bảo đảm TTATGT chưa được thực hiện thường xuyên.

a4-dai-dien-cong-ty-co-phan-xay-dung-va-van-tai-gia-lai-phat-bieu.jpg
Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và vận tải Gia Lai báo cáo công tác nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Để thực hiện đạt mục tiêu giảm 5% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì TNGT trong năm 2026, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, thành viên Ban ATGT tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông và áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

Đồng thời, tiếp tục xóa các “điểm đen”, vị trí gây mất ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; lắp đặt hệ thống biển báo, camera giám sát và quản lý giao thông bằng công nghệ.

Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát tất cả vị trí có nguy cơ xảy ra TNGT trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất biện pháp xử lý.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, đề xuất xử lý kịp thời hư hỏng cầu đường; các bất cập hạ tầng giao thông theo phân cấp quản lý.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Trong quá trình xử lý các vi phạm phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tất cả hành vi vi phạm về TTATGT đều phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

