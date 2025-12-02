Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho gần 100 đại biểu

(GLO)- Trong 2 ngày (2 và 3-12), tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho 100 đại biểu đến từ các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo 4 chuyên đề: An toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phong trào Bình dân học vụ số; Một số chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chuyển đổi số trong quản lý khoa học công nghệ và công tác dân tộc tôn giáo.

tap-huan-ve-chuyen-doi-so-va-ung-dung-cong-nghe-thong-tin.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: Sơn Ca

Hội nghị nhằm trang bị cho đại biểu những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, nắm bắt các vấn đề mới đang đặt ra. Qua đó phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tại địa phương về chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số tại địa phương nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Hội nghị là một nội dung thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

