Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích gần 162 ha để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phục vụ triển khai 7 dự án trên địa bàn.

Tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Ảnh: Đức Thụy

Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,53 ha rừng để thực hiện Dự án Khai thác và chế biến đá làm vật liệu thông thường tại khu vực phía Tây đèo Bình Đê, phường Hoài Nhơn Bắc.

Đối với Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ TDPC13 (xã Hòa Hội), diện tích rừng chuyển mục đích là 3,07 ha.

Tại xã Vĩnh Thịnh, Dự án Trang trại chăn nuôi gà đẻ - gà hậu bị được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 2,28 ha rừng.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng 0,99 ha rừng để thực hiện Dự án Xây dựng mới Trạm biến áp Pleiku 2 500kV, nâng công suất nối cấp 250MVA tại xã Gào.

Đáng chú ý, Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Tân (thị xã An Nhơn cũ) có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích là 23,56 ha.

Tại núi Sơn Triều (xã Tuy Phước Tây), Dự án khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 27,50 ha rừng.

Riêng Dự án Hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp (xã Vân Canh) có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích lớn nhất, với 102,97 ha.

Việc thông qua các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các dự án hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai theo quy định, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các nghị quyết, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật; đồng thời, chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án nêu trên khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ thủ tục, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.