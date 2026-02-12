Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích gần 162 ha để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phục vụ triển khai 7 dự án trên địa bàn.

cac-dai-bieu-da-bieu-quyet-thong-qua-cac-nghi-quyet.jpg
Tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Ảnh: Đức Thụy

Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,53 ha rừng để thực hiện Dự án Khai thác và chế biến đá làm vật liệu thông thường tại khu vực phía Tây đèo Bình Đê, phường Hoài Nhơn Bắc.

Đối với Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ TDPC13 (xã Hòa Hội), diện tích rừng chuyển mục đích là 3,07 ha.

Tại xã Vĩnh Thịnh, Dự án Trang trại chăn nuôi gà đẻ - gà hậu bị được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 2,28 ha rừng.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng 0,99 ha rừng để thực hiện Dự án Xây dựng mới Trạm biến áp Pleiku 2 500kV, nâng công suất nối cấp 250MVA tại xã Gào.

Đáng chú ý, Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Tân (thị xã An Nhơn cũ) có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích là 23,56 ha.

Tại núi Sơn Triều (xã Tuy Phước Tây), Dự án khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 27,50 ha rừng.

Riêng Dự án Hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp (xã Vân Canh) có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích lớn nhất, với 102,97 ha.

Việc thông qua các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các dự án hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai theo quy định, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các nghị quyết, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật; đồng thời, chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án nêu trên khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ thủ tục, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo thăm, chúc Tết

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo đến thăm, chúc Tết

Thời sự

(GLO)- Chiều 9-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và đoàn các tổ chức Cao Đài đến thăm, chúc Tết.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn phường Pleiku nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

null