Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII thông qua 21 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc sau khi hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có 2 nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đức Thụy

Các nghị quyết được thông qua đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, cùng với việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, UBND tỉnh khẩn trương ban hành các chương trình hành động, văn bản cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; chủ động bố trí nguồn lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tránh tình trạng nghị quyết ban hành nhưng chậm triển khai hoặc triển khai hình thức.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách của Trung ương, nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

Trong đó, tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn (dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới…).

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ I của HĐND tỉnh khóa mới (khóa XIII) được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử. Nội dung trọng tâm của kỳ họp là bầu các chức danh của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và quyết định một số công tác nhân sự theo thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và các điều kiện cần thiết, bảo đảm kỳ họp thứ I của HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra thành công tốt đẹp.

Chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm mới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành tập trung chăm lo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I ngay từ những tháng đầu năm 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22-12-2025 về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thăm hỏi, tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.