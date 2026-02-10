Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Attapeu sang thăm, chúc Tết

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 10-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Attapeu (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) sang thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Attapeu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu Thạ Nu Xay-Băn Sa Lít gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai; chúc tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu khẳng định, Attapeu luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa 2 địa phương.

quang-canh-buoi-tiep.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dũng Nhân

Trên cơ sở kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu Thạ Nu Xay-Băn Sa Lít mong muốn 2 bên đánh giá toàn diện để tiến tới ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn.

Trong đó, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Attapeu sang thăm, chúc Tết; đồng thời, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Gia Lai - Attapeu nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt thời gian qua.

anh-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bên trái) nhận lẵng hoa chúc mừng từ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu Thạ Nu Xay-Băn Sa Lít. Ảnh: Dũng Nhân

Thông tin về tình hình phát triển của Gia Lai sau sáp nhập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết, năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 7,2%, xếp thứ 28/34 địa phương cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 85,05 triệu đồng, tăng 12,4% so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.447,5 triệu USD, vượt 19,7% kế hoạch, thu ngân sách đạt khoảng 28.000 tỷ đồng. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 và mưa lũ cuối năm 2025 nhưng tỉnh đã tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, từng bước phục hồi sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

attapeu-trao-dong-bao-gia-lai-1-tan-nep.jpg
Tỉnh Attapeu trao tặng 1 tấn nếp cho đồng bào Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền. nh: Dũng Nhân

Hai bên cũng trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, thống nhất tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế cửa khẩu, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp 2 địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh khu vực biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho giao thương và phát triển.

Dịp này, tỉnh Attapeu đã trao tặng 1 tấn nếp cho đồng bào Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền, thể hiện tình cảm gắn bó giữa 2 địa phương.

