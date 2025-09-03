Danh mục
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với đoàn đại biểu 2 tỉnh Attapeu và Salavan

(GLO)- Sáng 3-9, tại phường Pleiku, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu 2 tỉnh Attapeu và Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Về phía đoàn đại biểu 2 tỉnh Attapeu và Salavan có Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu Khăm-bun Đuông-phạ-bang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Pa-đơm-phôn Sổn-tha-ni; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của 2 tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng xem video khái quát một số thông tin về tỉnh Gia Lai (mới), với hội tụ đầy đủ điều kiện địa hình từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển; khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có cảng biển, đường sắt, sân bay quốc tế và hệ thống quốc lộ huyết mạch.

Đây là lợi thế đặc biệt, giúp Gia Lai trở thành cầu nối với các tỉnh lân cận trong nước cũng như với các địa phương của Lào và các nước trong khu vực.

Lãnh đạo 2 tỉnh Attapeu và Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Ảnh: Vũ Thảo

Thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào luôn được duy trì, củng cố và phát triển. Theo đó, tỉnh Gia Lai (cả Bình Định và Gia Lai trước đây) có quan hệ hợp tác hữu nghị với 4 tỉnh Nam Lào gồm: Attapeu, Champasak, Salavan, Sekong.

2 bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau nhân dịp lễ, tết của 2 nước; ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, từ năm 2021 đến nay, hai bên đã phối hợp triển khai chương trình hợp tác theo các bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 và đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nông nghiệp và PTNT, khoa học-công nghệ, xúc tiến thương mại-du lịch, hợp tác văn hóa, thông tin và giao lưu nhân dân… Các hoạt động được tổ chức đã tạo không khí gắn kết sâu sắc, góp phần thắt chặt tình cảm giữa nhân dân 2 nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu Khăm-bun Đuông-phạ-bang đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tình cảm đoàn kết thắm tình hữu nghị của địa phương đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả lĩnh vực; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu cho hay sẽ luôn đồng hành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, mang lại lợi ích cho Nhân dân mỗi nước.

Lãnh đạo tỉnh Attapeu tặng hoa chúc mừng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Pa-đơm-phôn Sổn-tha-ni cũng cho rằng: Thời gian qua, tỉnh Salavan, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định cũ luôn có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Cụ thể là hợp tác giữa HĐND tỉnh Salavan và HĐND tỉnh Gia Lai (cũ) trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo; tổ chức trao đổi đoàn công tác giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan với tỉnh Bình Định cũ và các hoạt động hợp tác khác.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh Salavan kịp thời và đạt kết quả cao; luôn quan tâm, kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Salavan.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để duy trì, củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cho hay: Hiện nay, 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

"Với nền tảng tình cảm gắn bó, tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, chúng ta cần tiếp tục củng cố, tăng cường, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào, coi đây là tài sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo các tỉnh Nam Lào quan tâm, chỉ đạo tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực giữa 2 bên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh Gia Lai triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết; đồng thời, chuẩn bị đánh giá, tổng kết kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2025 và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chung của 2 bên trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác, đưa mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Đoàn đại biểu 2 tỉnh Attapeu, Salavan chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và
﻿các sở, ngành. Ảnh: Vũ Thảo

Để triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung hợp tác mà 2 bên đã ký kết, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức các hoạt động hợp tác đa dạng, phong phú, góp phần gìn giữ, vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và Gia Lai-Nam Lào nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối trao đổi, phối hợp với các tỉnh Nam Lào; theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai chương trình hợp tác giữa 2 bên; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các bản ghi nhớ cho phù hợp với tỉnh Gia Lai mới theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước Lào và Ðảng bộ, chính quyền, các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể Nhân dân các tỉnh Nam Lào anh em đã luôn tin tưởng, quan tâm, đồng hành và ủng hộ tỉnh Gia Lai trong suốt chặng đường hợp tác, phát triển vừa qua.

"Tôi tin chắc rằng tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, để Nhân dân các địa phương chúng ta tự hào viết tiếp những trang mới ngày càng tươi thắm trong lịch sử quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Lào, cũng như giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

null