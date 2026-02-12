Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

Tại công trường, sau khi nghe chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của các đơn vị tham gia thi công.
Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát kế hoạch, tập trung nhân lực, phương tiện để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho đội ngũ công nhân đang trực tiếp làm việc trên công trường.
Đồng chí ghi nhận tinh thần lao động trách nhiệm, khẩn trương và mong muốn công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc nhằm góp phần sớm hoàn thành dự án, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển hạ tầng đô thị của tỉnh.