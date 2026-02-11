Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-2, Đoàn công tác của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tại phường Diên Hồng.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đón tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của lực lượng Công an tỉnh thời gian qua; đồng thời, đặc biệt chúc mừng chiến công trong điều tra, truy xét, bắt giữ 2 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 8 từ trái sang) thăm, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, lực lượng Công an cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.

Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Linh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh; đồng thời cho biết, Công an tỉnh sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và quá trình đấu tranh chuyên án truy bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chúc lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.