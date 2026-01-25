Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN (Thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Lý-Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, về xử lý vấn đề này.

Theo BHXH tỉnh, đến cuối năm 2025, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi trên địa bàn tỉnh là gần 246 tỷ đồng. Số đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN không có khả năng thu hồi (do tạm ngừng sản xuất kinh doanh, phá sản, giải thể, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký...) là 451 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng 73,8 tỷ đồng.

* Thời gian qua, BHXH Gia Lai đã và đang áp dụng những biện pháp nào để thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưa ông?

Ông Đặng Văn Lý. Ảnh: ĐVCC
Ông Đặng Văn Lý. Ảnh: ĐVCC

- BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Cơ quan BHXH thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7990/UBND-KGVX ngày 15-12-2025 về việc phối hợp xử lý thu hồi số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; cử cán bộ trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc thu kịp thời khi có dấu hiệu chậm đóng, lập biên bản yêu cầu đơn vị đóng BHXH, BHYT đúng quy định…

Ngoài ra, cơ quan BHXH chủ động thực hiện điều tra, khảo sát; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan ở địa phương để phối hợp thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH cho người lao động theo quy định.

BHXH tỉnh cũng phối hợp với ngành Thuế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh gửi thông báo đề nghị đơn vị đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN; mời các đơn vị lên làm việc hoặc xuống trực tiếp đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời yêu cầu đơn vị chấp hành nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

* Ông có thể cho biết thêm, trong năm 2026, BHXH tỉnh có phương án nào quyết liệt hơn để đề nghị xử lý nghiêm hơn nữa đơn vị, DN không chấp hành, chậm đóng BHXH kéo dài?

- Ngày 16-1-2026, UBND tỉnh ban hành văn bản số 686/UBND-KGVX về việc phối hợp xử lý, thu hồi số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, biện pháp đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ chậm đóng bình quân của cả nước.

Đối với các đơn vị không chấp hành, chậm đóng kéo dài, BHXH tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan Công an đề nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 Bộ luật hình sự theo Hướng dẫn của Bộ Công an tại văn bản số 5659/BCA-CSKT ngày 15-12-2025. Dự kiến trong năm 2026, BHXH tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan Công an ít nhất là 5 đơn vị.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo: Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, khởi tố đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động…

Bảo hiểm xã hội tỉnh ký quy chế phối hợp với Công an tỉnh để cùng theo dõi, giám sát, bảo vệ quyền lợi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC
Bảo hiểm xã hội tỉnh ký quy chế phối hợp với Công an tỉnh để cùng theo dõi, giám sát, bảo vệ quyền lợi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

* Để giảm tình trạng chậm đóng BHXH thời gian đến, BHXH tỉnh Gia Lai có kiến nghị gì, thưa ông?

- BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện pháp luật về BHXH, nhất là việc kiểm tra, giám sát các DN trốn đóng, chậm đóng cho người lao động; không hiệp y các danh hiệu thi đua, công nhận tổ chức chính trị-xã hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh hằng năm; xây dựng quy định về việc các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT không được tham gia đấu thầu, nhận thầu, thực hiện các công trình, dịch vụ của Nhà nước và công trình, dịch vụ công cộng khác; không phê duyệt trúng thầu xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH...

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh thực hiện chức năng quản lý, cung cấp, trao đổi thông tin về doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp để cơ quan BHXH tổ chức thực hiện chính sách BHXH thuận lợi hơn.

Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện báo tăng lao động theo đúng quy định của pháp luật; bổ sung pháp luật về khai trình lao động theo hình thức điện tử để làm tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động. BHXH tỉnh đề nghị ngân hàng, tổ chức tín dụng khác không thực hiện nghiệp vụ cho vay ưu đãi đối với trường hợp đơn vị đang chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên.

Ngoài ra, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấm xuất cảnh ra nước ngoài đối với trường hợp chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên; cơ quan thuế ngừng cấp hóa đơn; cơ quan tài chính thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp chậm đóng BHXH có thời gian kéo dài.

* Xin cảm ơn ông!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động và giữ vững trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Xã hội

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Đak Sơmei vui mùa đót

Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

Đời sống

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Đời sống

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Đời sống

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Đời sống

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

Đời sống

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu thuê dịch vụ dọn nhà tăng mạnh. Không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực dọn dẹp, thị trường dịch vụ vệ sinh còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong bối cảnh vừa trải qua một năm nhiều thiên tai, biến động.

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Đời sống

(GLO)- Giữa những tình huống sinh tử, nơi thiên tai, tai nạn bất ngờ ập đến, cán bộ, chiến sĩ Ðội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trụ sở tại phường Diên Hồng, phụ trách 47 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai) luôn có mặt kịp thời, dũng cảm và trách nhiệm.

null