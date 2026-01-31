Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu” được triển khai tại Chi hội Nông dân tổ dân phố 1 Chi Lăng với 10 thành viên tham gia. Các thành viên cam kết thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; trồng, chăm sóc cây xanh; hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cán bộ, hội viên Hội nông dân phường Hội Phú ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Buổi lễ thu hút hơn 50 hội viên nông dân phường Hội Phú tham gia, với sự phối hợp của Chi bộ tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên Trại giam số 1 (Công an tỉnh Gia Lai).

Đối với Mô hình “Tuyến đường cờ”, tuyến được triển khai tại hẻm 519 đường Võ Nguyên Giáp (tổ dân phố 1 Chi Lăng), dài khoảng 310 m, với 25 hộ dân tham gia. Trên tuyến đã lắp đặt đồng bộ 25 lá cờ Tổ quốc từ nguồn kinh phí xã hội hóa do người dân tự nguyện đóng góp.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Hội Phú tham gia lắp đặt tuyến đường cờ.

Việc triển khai Mô hình “Tuyến đường cờ” góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức chấp hành trật tự, mỹ quan và xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư.

Ngay sau lễ ra mắt, các lực lượng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tháo gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.