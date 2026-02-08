Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

Đó là thành quả từ việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng biên.

Triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu

Theo ông Ngô Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan, giai đoạn 2021-2025, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều dự án, tiểu dự án hỗ trợ sinh kế, đa dạng hóa mô hình sản xuất cho người dân. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và lồng ghép với các chương trình khác, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, cây giống, con giống, vật tư sản xuất.

“Nhờ triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tỷ lệ hộ nghèo của xã Ia Nan giảm hằng năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện rõ rệt” - ông Phước cho biết.

Xã Ia Nan tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đ.Y

Gia đình anh Hlăh (làng Sơn) là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ máy phay cỏ từ đầu năm 2025. Nhìn chiếc máy hoạt động đều tay giữa rẫy mì và cà phê, anh Hlăh không giấu được niềm vui: “Vợ chồng tôi ước mơ có chiếc máy phay cỏ từ lâu mà không đủ tiền mua. Nay được Nhà nước hỗ trợ, tôi mừng lắm”. Không chỉ phục vụ sản xuất của gia đình, chiếc máy còn giúp vợ chồng anh nhận làm thuê cho các hộ khác trong làng, nhờ đó thu nhập ổn định hơn, cuộc sống dần bớt khó khăn.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, đội ngũ cán bộ xã, các hội đoàn thể xã Ia Nan thường xuyên bám làng, gần dân, tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, hoạt động sản xuất của xã ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Mới đây, 12 hộ dân tại các thôn, làng Ia Boong, Đức Hưng và Ia Kle được hỗ trợ bò giống. Người dân chủ động làm chuồng trại phù hợp điều kiện thực tế, chăm sóc đàn bò theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, giữ gìn vệ sinh chuồng nuôi, phòng chống dịch bệnh…, nhờ vậy đàn bò phát triển tốt, góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Gia đình anh Trần Văn Bình (làng Ia Boong) là một trong những hộ cận nghèo được hỗ trợ 2 con bò giống tháng 10.2025. Dù chưa thể giúp thoát nghèo ngay, nhưng đây là sinh kế nền tảng để gia đình “lấy công làm lời”. Sau thời gian chăm sóc, bò mẹ đã sinh thêm bê con khỏe mạnh. “Cuối năm 2025, gia đình tôi chính thức thoát nghèo. Tết này chắc chắn ấm cúng hơn nhiều” - anh Bình phấn khởi chia sẻ.

Từng bước tạo sinh kế ổn định

Không chỉ riêng xã Ia Nan, nhiều hộ dân ở các làng vùng biên xã Ia O cũng đang hưởng trọn niềm vui từ những chính sách giảm nghèo bền vững. Thông qua các dự án hỗ trợ sinh kế, người dân được tạo điều kiện phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương như trồng cà phê, điều, chăn nuôi bò sinh sản, dê, heo. Nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, giúp người dân có thu nhập ổn định, giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp.

Gia đình anh Trần Văn Bình (làng Ia Boong, xã Ia Nan) hộ cận nghèo được hỗ trợ 2 con bò giống. Ảnh: Văn Thọ

Tháng 9-2025, gia đình anh Puih Qui (làng Mít Kom 2) được hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, gia đình anh vay mượn mua thêm 2 con bò giống. Dù chưa mang lại nguồn thu, nhưng đây là khoản tích lũy giúp gia đình ổn định chi tiêu, lo cho con cái học hành và yên tâm sản xuất.

Gia đình chị Puih Thoa (làng Klong) cũng được hỗ trợ một con bò giống. Sau hơn 1 năm, bò mẹ sinh thêm bê con khỏe mạnh. Trong điều kiện thu nhập chủ yếu dựa vào làm công nhân cao su và lao động thời vụ, việc có “của để dành” từ chăn nuôi giúp gia đình chị giảm bớt rủi ro, có thêm sinh kế ổn định.

Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, công tác an sinh xã hội luôn được địa phương ưu tiên hàng đầu. Tất cả hộ nghèo, cận nghèo đều được cấp thẻ BHYT; các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ tiền điện, nhà ở được triển khai đầy đủ, kịp thời.

“Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý tài chính và sản xuất cho người dân. Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương luôn chú trọng rà soát đúng đối tượng, công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế lâu dài” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong việc củng cố quốc phòng - an ninh. Khi đời sống được cải thiện, người dân càng thêm gắn bó với quê hương, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT khu vực biên giới.