Nhà nước hỗ trợ tích cực, nhiều hộ tự nguyện xin thoát nghèo

(GLO)- Thời gian gần đây, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Sau quyết định mạnh mẽ này, họ nỗ lực nhiều hơn trong lao động, sản xuất để cải thiện đời sống.

Ðộng thái tích cực này khiến công tác giảm nghèo có thêm điều kiện để tạo lập sự bền vững.

Ở khu tái định cư Suối Cạn (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện), trong bối cảnh phần lớn người dân không có việc làm ổn định, thiếu đất sản xuất, quyết định rời khỏi diện hộ nghèo không phải là lựa chọn dễ dàng. Nhưng gia đình chị Siu H’Lan (SN 2001) đã thống nhất thực hiện điều này.

Chị Siu H’Lan trồng rau xanh vừa cải thiện bữa ăn, vừa kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Vũ Chi

Thu nhập thấp trong khi 2 con còn nhỏ, cuộc sống gia đình còn nhiều chật vật, nhưng đầu năm 2025, khi chuyển về khu tái định cư, gia đình chị được Nhà nước cấp đất ở, kinh phí xây nhà. Với suy nghĩ “an cư, lạc nghiệp”, vợ chồng chị quyết định viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Và đến cuối năm 2025, gia đình chị chính thức thoát nghèo.

Chị Siu H’Lan chia sẻ: “Được Nhà nước giúp xây nhà ở khang trang, vợ chồng mình bàn nhau, mình trẻ, khỏe có sức lao động, xin thoát nghèo và lấy đó làm động lực để cải thiện cuộc sống.

Nhờ người quen giới thiệu, chồng mình đi hái cà phê, hái tiêu thuê, thu nhập cũng được 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Mình ở nhà vừa nuôi bò, trồng rau, vừa lo cho 2 con ăn học, cuộc sống ổn định lắm”.

Bà Rmah H’Ngai (ở giữa) vui mừng khi gia đình mình cũng nhiều hộ dân khu tái định cư Suối Cạn đã thoát nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Cũng ở khu tái định cư Suối Cạn, và cao tuổi hơn nhưng bà Rmah H’Ngai (SN 1973) cũng mạnh dạn xin thoát nghèo. Bà bộc bạch: “Tôi xin ra khỏi hộ nghèo bởi con cái đã trưởng thành, lập gia đình riêng, nó tự lo cho nó được. Tôi tuy cũng nhiều tuổi nhưng còn đi làm thuê, tự nuôi bản thân được.

Tôi cũng đã dành dụm được ít tiền, qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ mua bò về nuôi. Có cán bộ thôn xã hướng dẫn, hỗ trợ tôi quyết tâm không để tái nghèo”.

Đến cuối năm 2025 có tới 33/38 hộ ở khu tái định cư Suối Cạn thoát nghèo.

Chị Kpă H’Lúi (người uy tín của thôn Thắng Lợi 3) nhìn nhận: Chuyển biến vượt trội trong công tác giảm nghèo ở địa phương có phần đóng góp tích cực từ 5 hộ chủ động, tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây là chuyển biến nhận thức rất quan trọng, nó thể hiện nỗ lực tự vươn lên của bà con.

Không thụ động chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước như trước, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số biết tận dụng cơ hội, môi trường mà Nhà nước kiến tạo để tự mình nhanh chóng thoát nghèo.

Chuyện bà Rơ Ô H’Boai (SN 1968), ở thôn Plei Rngôl (xã Ia Pa) xin thoát nghèo khiến nhiều người xúc động. Chồng bỏ nhà đi khi bà vừa sinh con trai đầu lòng, hơn 30 năm qua, mẹ con bà sống trong nghèo túng. Vậy mà đầu năm 2025, bà viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo trong sự bất ngờ của nhiều người.

Bà Rơ Ô H’Boai chia sẻ về niềm vui thoát nghèo của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Bà H’Boai tâm sự: Hồi giờ gia đình mình được Nhà nước giúp đỡ rất nhiều. Nay mình đã khá hơn nên tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, dành phần cho bà con khác khó khăn hơn.

Con dâu mình được Nhà nước tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia, ở nhà con trai mình thuê 3 sào đất trồng thuốc lá.

Phần mình mình tự lo được cho bản thân, nên xin thoát nghèo là cách nhắc nhở con cháu không nên ỷ lại mãi, phải biết vượt khó vươn lên làm giàu, nhất là hiện nay Nhà nước tạo điều kiện rất nhiều, từ vốn vay đến kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn tận tình.

Đến cuối năm 2025, xã Ia Pa còn 220 hộ nghèo, giảm 127 hộ so với năm trước. Trong đó, Plei Rngôl là thôn có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất. Ông Kpă Nong - Trưởng thôn Plei Rngôl - cho biết: Toàn thôn có 311 hộ, 88% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu năm 2025, thôn còn 72 hộ nghèo, đông nhất trong toàn xã. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tận dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến cuối năm 2025, thôn có 30 hộ thoát nghèo (15 hộ thoát hẳn, 15 hộ xuống cận nghèo).

Đáng chú ý có 4 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chính điều này khiến nhiều gia đình phấn khởi thêm tự tin trong vươn lên.

Năm 2025, xã Phú Thiện có 138 hộ thoát nghèo, giảm 1,37% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra (1,36%). Có được kết quả này là nhờ việc triển khai đồng bộ các chương trình từ hỗ trợ nhà ở, sinh kế, dạy nghề, vay vốn ưu đãi… nhưng quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong nhận thức của người dân.

Ông Nguyễn Minh Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Thiện - cho hay: “Những lá đơn xin thoát nghèo chính là khởi đầu cho một hành trình mới, khi các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự đứng trên đôi chân mình để phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là những trường hợp thực tế để tác động đến nhiều hộ khác cũng có thể tự vươn lên.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy nội lực trong người dân, thực hiện mục tiêu giảm 100 hộ nghèo trong năm 2026”.