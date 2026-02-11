Phường Hoài Nhơn Tây khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Tây thực hiện thủ tục khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Tây

Các công trình được đưa vào sử dụng gồm: khu Làng Sen, hệ thống pa nô tuyên truyền, công trình trang trí cầu Trường Đảng.

Cùng với đó là một số hạng mục trang trí cảnh quan, phục vụ sinh hoạt cộng đồng như: trang trí các chậu hoa tại khu vực công cộng và một số tuyến đường trên địa bàn; trang trí các điểm check-in với chủ đề “Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026”; sân vận động trung tâm phường; công trình đèn hoa trang trí dọc tuyến đường Lê Hồng Phong - Bùi Đức Sơn.

Các công trình hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026 tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho không gian phường. Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Tây

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Anh Tuấn cho hay: Tổng mức đầu tư các công trình hơn 9,2 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn. Các công trình hoàn thành ngay trước Tết Bính Ngọ 2026 tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho không gian phường; đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.