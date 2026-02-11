Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phường Hoài Nhơn Tây khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Tây tổ chức khánh thành các công trình mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

gen-n-phuong-hoai-nhon-tay-2390.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Tây thực hiện thủ tục khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Tây

Các công trình được đưa vào sử dụng gồm: khu Làng Sen, hệ thống pa nô tuyên truyền, công trình trang trí cầu Trường Đảng.

Cùng với đó là một số hạng mục trang trí cảnh quan, phục vụ sinh hoạt cộng đồng như: trang trí các chậu hoa tại khu vực công cộng và một số tuyến đường trên địa bàn; trang trí các điểm check-in với chủ đề “Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026”; sân vận động trung tâm phường; công trình đèn hoa trang trí dọc tuyến đường Lê Hồng Phong - Bùi Đức Sơn.

gen-n-phuong-hoai-nhon-tay-2.jpg
Các công trình hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026 tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho không gian phường. Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Tây

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Anh Tuấn cho hay: Tổng mức đầu tư các công trình hơn 9,2 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn. Các công trình hoàn thành ngay trước Tết Bính Ngọ 2026 tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho không gian phường; đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình mới được triển khai, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thắp lên tinh thần sống xanh từ miền biển đến miền núi.

Chân chất chợ cá ven biển.

Chân chất chợ cá ven biển

Xã hội

(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Đời sống

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay tổ chức tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang theo hơi ấm sẻ chia, tinh thần đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

Xã hội

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

Đời sống

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

null