Gia Lai: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ khó khăn

(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy Phước Đông và xã Cát Tiến.

Tại xã Tuy Phước Đông, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Trương Thị Cúc (ở thôn Bình Lâm, thuộc diện hộ nghèo).

Ngôi nhà có diện tích 100 m², tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng; trong đó Hội LHPN tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và các nhà hảo tâm đóng góp.

Ngôi nhà của bà Trương Thị Cúc đã vững chãi, khang trang nhờ sự chung tay của Hội LHPN tỉnh, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Cát Tiến, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Ánh (ở thôn Tân Tiến, thuộc diện hộ nghèo).

Công trình được xây dựng kiên cố, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại huy động từ các nhà hảo tâm, chính quyền và người dân địa phương.