Xã hội

Từ thiện

Từ thiện

Gia Lai: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ khó khăn

THẢO KHUY
(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy Phước Đông và xã Cát Tiến.

Tại xã Tuy Phước Đông, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Trương Thị Cúc (ở thôn Bình Lâm, thuộc diện hộ nghèo).

Ngôi nhà có diện tích 100 m², tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng; trong đó Hội LHPN tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và các nhà hảo tâm đóng góp.

nha-dai-doan-ket-tuy-phuoc-dong-463.jpg
Ngôi nhà của bà Trương Thị Cúc đã vững chãi, khang trang nhờ sự chung tay của Hội LHPN tỉnh, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Cát Tiến, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Ánh (ở thôn Tân Tiến, thuộc diện hộ nghèo).

Công trình được xây dựng kiên cố, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại huy động từ các nhà hảo tâm, chính quyền và người dân địa phương.

nha-dai-doan-ket-xa-cat-tien.jpg
Hội LHPN tỉnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Ánh. Ảnh: ĐVCC
Tặng 100 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hra

Tặng 100 suất quà Tết cho người dân xã Hra

Xã hội

(GLO)- Ngày 13-1, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Co.opmart Quy Nhơn cùng Câu lạc bộ Tennis Bình Minh tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hra.

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Từ thiện

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

