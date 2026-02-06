Chân chất chợ cá ven biển

(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.

Quang cảnh chợ cá Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Dũng Nhân

Khi bình minh vừa hé rạng nơi đường chân trời, cũng là lúc chợ cá bắt đầu nhộn nhịp, mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả và sự tất bật của một ngày mới.

Những thúng cá được thương lái thu mua và vận chuyển vào bờ. Ảnh: Dũng Nhân

Chợ cá thường họp vào sáng sớm, khoảng từ 5 - 7 giờ, ngay tại mép sóng. Lúc này, sau chuyến biển đêm, những chiếc thuyền lần lượt trở về. Hải sản tươi rói được chuyển vào thúng và đưa vào bờ.

Không cần quầy sạp kiên cố, không bảng hiệu bắt mắt, chợ chỉ khoảng vài chục người nhưng vẫn rộn ràng bởi tiếng gọi nhau í ới, tiếng trả giá xen lẫn tiếng sóng vỗ đều đều, tạo nên một nhịp điệu rất riêng của miền biển.

Ở ven biển duyên hải miền Trung, đời sống ngư dân luôn gắn liền với những chợ cá. Ở đó có niềm vui rộn ràng của những chuyến biển trúng mùa, khi khoang thuyền đầy ắp hải sản, nụ cười hiện rõ trên gương mặt sạm nắng và gió của ngư dân. Nhưng cũng có những buổi chợ trầm lắng, khi thời tiết không thuận, biển động kéo dài khiến sản lượng thu hoạch ít ỏi.

Điểm đặc biệt của các chợ cá ven biển là mọi hoạt động đều dựa hoàn toàn vào sức lao động thủ công. Ảnh: Dũng Nhân

Việc mua bán tại các chợ cá thường diễn ra nhanh chóng, ai chậm chân không thể mua được cá. Ảnh: Dũng Nhân

Thương lái đang phân loại cá trước khi chuyển đến các chợ. Ảnh: Dũng Nhân

Những ngày cuối năm, chợ cá vẫn giữ nguyên không khí truyền thống, đậm đà bản sắc. Không chỉ là nơi giao thương, chợ cá ven biển còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của làng biển.

Ở đó có hình ảnh những người phụ nữ thoăn thoắt phân loại cá, cân đếm hải sản, tảo tần mưu sinh; những người đàn ông cần mẫn lao động trong vị mặn của mồ hôi, của biển.

Hải sản tại chợ rất tươi. Ảnh: Dũng Nhân

Trong dòng chảy nhịp sống hiện đại, nhiều chợ cá ven biển ở Đông Gia Lai vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị vốn có. Chính sự chân chất ấy đã tạo nên sức hút riêng, không chỉ với người dân địa phương mà còn với du khách muốn tìm hiểu đời sống miền biển.

Những bờ biển hình vòng cung, kín gió thường được lựa chọn làm chợ cá. Ảnh: Dũng Nhân

Chợ cá ven biển, vì thế, không chỉ góp phần bảo đảm sinh kế cho hàng nghìn lao động vùng duyên hải, mà còn là nét đẹp văn hóa bền bỉ, lưu giữ ký ức và nhịp sống của miền biển Đông Gia Lai.