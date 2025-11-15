Tất bật chăm sóc, phục hồi vườn mai tết sau bão

(GLO)- Bão số 13 gây nhiều thiệt hại cho vùng trồng mai truyền thống tại hai phường An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai). Ngay sau bão, người trồng mai bắt tay vào khôi phục vườn cây.

Tại cánh đồng Trung Lý (phường An Nhơn Bắc), bà Trần Thị Kim Hà cho biết gia đình có hơn 10.000 chậu mai bị ảnh hưởng sau bão, nhiều cây rụng lá, khô cành do thời tiết nắng gắt những ngày sau đó.

“Chúng tôi đang tập trung cắt tỉa và bón phân vi sinh để cây sớm hồi phục, nhất là 3.000 chậu cây 4-5 năm tuổi dự kiến bán dịp tết. Cây nào còn khả năng phát triển là cố gắng giữ lại cho kịp vụ”, bà Hà chia sẻ.

Gần đó, anh Nguyễn Ngọc Hoàng Đức cũng tất bật chăm sóc hơn 10.000 cây mai của gia đình. Sau bão, nhiều cây bị khô lá, trong khi nắng nóng và tình trạng mất điện khiến việc tưới nước gặp khó khăn.

“Cây nào đã xổ lá thì đành chấp nhận có thể nở sớm. Cây nào còn giữ được lá xanh thì tôi tập trung dưỡng lại để giữ nụ. May là sau bão không có lũ, chứ nếu có lũ nữa thì rất khó xoay xở”, anh Đức nói.

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng Đức dốc sức chăm sóc cây mai sau bão. Ảnh: Trọng Lợi

Tại "vựa mai" Thái Xuân (phường An Nhơn Bắc), ông Trần Ngọc Tuấn đang dựng lại các chậu mai bị đổ, che nắng và bổ sung dinh dưỡng cho cây. Trong 2.000 chậu chuẩn bị bán tết, nhiều cây bị tuột lá, trầy xước, một số bị gãy cành.

“Thời điểm này cây đang nuôi lá, tạo nụ nên chúng tôi điều chỉnh lượng nước và phân bón để hạn chế nở sớm”, ông Tuấn giãi bày.

Ở phường An Nhơn Đông, bà Nguyễn Thị Bảy, ở tổ dân phố Háo Đức cũng sử dụng các chế phẩm sinh học để giúp 3.000 cây dự kiến bán tết phục hồi sau khi chịu tác động của gió mạnh và nắng nóng.

“Tôi đang thuê nhân công tưới đủ nước cho cây mai, đồng thời dốc lực tưới phân, phun thuốc kích rễ, dưỡng lá, dưỡng nụ... cho từng cây để giữ lại nguồn hàng phục vụ tết”, bà Bảy nói.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, toàn phường có gần 120.000 chậu mai bị ảnh hưởng do bão số 13, với tổng ước thiệt hại gần 84 tỷ đồng. Trong khi cây mai vàng là cây trồng chính của bà con nơi đây. Với tình hình hiện tại, nhiều vườn mai sẽ nở sớm, bà con sẽ thất thu vụ mai tết cuối năm. Chính quyền địa phương sẽ kiến nghị tỉnh và các ngân hàng có chính sách giãn nợ, khoanh nợ và hỗ trợ vốn vay để bà con tái đầu tư.

Hàng nghìn cây mai vàng ở phường An Nhơn Bắc bị khô lá sau cơn bão số 13. Ảnh: Trọng Lợi

Trong khi đó, toàn phường An Nhơn Đông có gần 100 ha trồng mai với khoảng 2.400 hộ tham gia sản xuất. Ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, cho hay: “Bão số 13 đã làm nhiều cây mai bị lay gốc, bật gốc, rụng lá và cháy lá, trong khi thời tiết nắng gắt những ngày sau bão khiến búp bung nhanh hơn, làm tăng nguy cơ mai nở sớm”.

Video clip người dân trồng mai chia sẻ về thiệt hại sau bão số 13. Clip: Trọng Lợi

Tuy vậy, theo ông Hùng, mức độ thiệt hại tại địa phương không quá lớn nhờ người dân chủ động đưa mai vào nhà hoặc hạ thấp cây để tránh gió mạnh.

Ông Hùng nhận định thêm: “Năm nay thiên tai xảy ra ở nhiều nơi từ Bắc vào Trung, đời sống người dân bị ảnh hưởng nên việc dự đoán cung-cầu của thị trường mai vàng cũng khó chính xác”.

Hiện các hộ trồng mai trong phường An Nhơn Đông đang tập trung chăm sóc, sử dụng phân bón vi sinh, chế phẩm sinh học để kích rễ, dưỡng lá, dưỡng nụ nhằm hạn chế tối đa tình trạng nở sớm trước tết.

Tưới đủ nước cho cây mai là công việc quan trọng vào thời điểm này sau khi cây mai "hụt" nước do cúp điện kéo dài. Ảnh: Trọng Lợi

Trước những khó khăn về vốn, nhiều hộ trồng mai mong muốn có chính sách hỗ trợ vay ưu đãi để phục hồi sản xuất. Bà Trần Thị Kim Hà bày tỏ: “Rất mong Nhà nước tạo điều kiện để người trồng mai tiếp cận nguồn vốn mới nhằm khôi phục lại vườn cây và duy trì nghề truyền thống”.

Theo ghi nhận, người dân vẫn đang miệt mài từng ngày khôi phục các vườn mai. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, “thủ phủ mai vàng miền Trung” kỳ vọng sẽ sớm ổn định sản xuất, góp phần đưa sắc mai trở lại rực rỡ trong mùa tết sắp đến.