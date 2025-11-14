Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 120 ngàn chậu mai vàng ở phường An Nhơn Bắc bị ảnh hưởng do bão số 13

AN NHIÊN
(GLO)- Sau cơn bão số 13 vừa qua, phường An Nhơn Bắc ghi nhận thiệt hại nặng đối với cây mai vàng, loại cây trồng chủ lực của địa phương. Theo thống kê ban đầu, gần 120.000 chậu mai bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 84 tỷ đồng.

Nhiều ngày liền sau khi cơn bão đi qua, khu vực phường An Nhơn Bắc mất điện khiến các hộ trồng mai không thể bơm tưới kịp thời. Một số gia đình phải thuê máy bơm chạy dầu, xăng để cứu vườn cây.

Ông Phạm Thanh Hòa (ở tổ dân phố Tam Hòa) chia sẻ: “Gió bão thổi vào mang theo hơi nước mặn. Sau bão, trời lại không mưa khiến lá mai bị khô. Lá rụng khiến nụ dễ bung sớm. Bà con đang cố gắng chăm sóc, cây nào hồi phục được thì hy vọng cuối năm bán được kiếm chút vốn. Còn cây nào nở sớm thì đành chấp nhận, giữ lại chăm cho vụ sau".

img-6409.jpg
Nhà vườn nỗ lực chăm sóc vườn mai sau khi bão đi qua. Ảnh: An Nhiên

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, xác nhận: “Mai vàng là cây trồng chính của bà con nơi đây. Với tình hình hiện tại, nhiều vườn mai sẽ nở sớm, bà con sẽ thất thu vụ mai Tết cuối năm. Hầu hết người dân trồng mai đều vay ngân hàng để đầu tư nên ảnh hưởng này tạo áp lực rất lớn. Chính quyền kiến nghị tỉnh và các ngân hàng có chính sách giãn nợ, khoanh nợ và hỗ trợ vốn vay để bà con tái đầu tư”.

