“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

TRỌNG LỢI
(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

img-6399.jpg
Vác mai đưa lên xe, vận chuyển về nhà để tránh bão. Ảnh: Trọng Lợi

Sáng 5-11, ông Bùi Văn Thuận, ở tổ dân phố Háo Đức, đã có mặt ngoài ruộng từ khi trời còn mờ sương. Cả gia đình ông cùng bà con, hàng xóm tất bật khiêng, đẩy từng chậu mai từ ruộng lên bờ cao. Ông có khoảng 1.000 cây mai vàng 5-6 năm tuổi, dự định sẽ xuất bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Số mai này hầu hết là những cây được chăm chút kỹ lưỡng, dáng đẹp, giá trị cao.

img-6437.jpg
Đưa mai lên xe "chạy trốn bão" số 13. Ảnh: Trọng Lợi

“Nghe đài báo nói bão số 13 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh mình, tôi lo lắm. Hai hôm nay tranh thủ đưa mai to, nặng lên bờ cao để tránh ngập. Còn mấy cây nhỏ hơn thì cho hạ đôn xuống ruộng, đè sát đất để gió khỏi quật đổ”, ông Thuận vừa nói vừa lau vội mồ hôi.

img-6447.jpg
Những chuyến xe chở mai đi "tránh bão" hối hả ra vào làng mai ở Háo Đức. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Thuận bảo, cây mai là thành quả của cả năm trời chăm sóc, chỉ cần ngâm nước lũ 5-7 ngày là coi như hư hết khi lá rụng, nụ bung sớm, Tết chẳng còn gì để bán. “Mỗi mùa bão đến, người trồng mai lại đứng ngồi không yên, chỉ mong trời thương cho qua êm”, ông cười buồn lo.

img-6458.jpg
Xe gắn máy cũng được bà con huy động chở mai. Ảnh: Trọng Lợi

Cách ruộng ông Thuận chừng 20m, bà Nguyễn Thị Bảy cũng đang tất bật không kém. Bà có hơn 3.000 cây mai ở hai khu ruộng. Hai ngày nay, bà thuê gần chục lao động phụ giúp di chuyển mai lên bờ, số khác thuê xe lôi chở về nhà cất để tránh gió, cây còn lại thì hạ xuống sát ruộng để tránh bị gãy.

“Làm nghề này cực nhất là mùa bão lũ. Vừa lo nước ngập, vừa tốn tiền thuê người, chi phí đội lên nhiều lắm. Nhưng không dọn thì mai hư hết, thiệt hại còn nặng hơn”, bà Bảy chia sẻ.

img-6385.jpg
Người dân sử dụng xe rùa để đưa mai từ ruộng lên bờ. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, cho biết chính quyền đã liên tục thông báo, hướng dẫn bà con chủ động phòng chống bão: Từ việc chằng chống nhà cửa, tỉa cây, kiểm tra điện, cho đến di dời vật nuôi, cây trồng khỏi vùng trũng thấp.

img-6353.jpg
Cây mai vàng được xem là tài sản đem lại cuộc sống ấm no cho người dân ở phường An Nhơn Đông. Ảnh: Trọng Lợi

“Việc người dân trồng mai chủ động đưa cây lên cao hoặc hạ thấp để tránh gió là rất cần thiết. Cơn bão này mạnh, chuẩn bị sớm sẽ giúp bà con giảm được nhiều thiệt hại”, ông Hùng nói.

img-6352.jpg
Những tuyến đường bê tông liên phường được người dân chọn để đưa mai tránh lũ sau bão. Ảnh: Trọng Lợi

Giữa những lo toan, tiếng người hối hả vang vọng khắp cánh đồng An Nhơn Đông. Ai cũng mong khi bão đi qua, cành lá mai vẫn xanh tươi, đơm nụ, kịp nở đúng độ để mang sắc xuân về trên từng nẻo quê.

