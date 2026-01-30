Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tự nguyện hiến 140 đơn vị máu

(GLO)- Chiều 29-1, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu khẩn cấp với chủ đề “Máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta”.
Buổi hiến máu đã thu hút sự tham gia của hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, người lao động của Đoàn kinh tế-Quốc phòng 75.
Sau khi sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 140 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Nguồn máu tiếp nhận từ chương trình sẽ góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong những tình huống khẩn cấp.
(GLO)- Chiều 28-10, tại xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” và trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 28-12, Hội người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Tổ đình Minh Tịnh và các chùa tại Quy Nhơn tổ chức trao quà Tết cho người mù, người khuyết tật, hộ nghèo và nhân dân làng Nghe (xã Kông Chro).
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời gian giáp hạt đầu năm 2026, hoàn thành trước ngày 13-2 (tức trước 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ).
(GLO)- Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Đến nay, tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh và đạt kết quả đáng ghi nhận.
(GLO)- Sau khi chuyển về khu tái định cư tập trung, 62 hộ dân buôn Ma Giai (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) đã có cuộc sống ổn định hơn. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn mong có thêm sinh kế phù hợp để ổn định cuộc sống.
(GLO)- Những năm qua, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực tại tỉnh Gia Lai. Các chương trình hỗ trợ này đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó.
(GLO)- Trại tạm giam số 2 (Công an TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức chương trình “Ấm áp Xuân biên cương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sáng 26-1, tại xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai), chùa Pháp Vân (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với các Mạnh Thường Quân đã trao tặng 20 chiếc xe đạp và 541 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.
(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.
(GLO)- Chiều 25-1, tại phường Quy Nhơn, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết hoạt động các câu lạc bộ (CLB), đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao sôi nổi, gắn kết.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
(GLO)- Đoàn thiện nguyện Chùa Long Quang (TP. Hồ Chí Minh) đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, cho 200 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn của xã Ia Khươl.
(GLO)- Trong hai ngày 24 và 25-1, tại Trạm Y tế xã Canh Liên, Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn phối hợp với Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.
(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.
(GLO)- Chiều 23-1, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (số 14, đường Yết Kiêu, phường Thống Nhất).