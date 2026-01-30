Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tự nguyện hiến 140 đơn vị máu

ĐINH YẾN
(GLO)- Chiều 29-1, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu khẩn cấp với chủ đề “Máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta”.

gen-h-z7480603572650-0ac04546b5e7aa8624a676d1d22990b2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Đoàn kinh tế-Quốc phòng 75 tham gia hiến máu. Ảnh: Thanh Tịnh

Buổi hiến máu đã thu hút sự tham gia của hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, người lao động của Đoàn kinh tế-Quốc phòng 75.

Sau khi sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 140 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Nguồn máu tiếp nhận từ chương trình sẽ góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong những tình huống khẩn cấp.

gen-h-z7480603691504-859680dc8b909b15789c48e177645daa.jpg
Ban tổ chức đã tiếp nhận 140 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tịnh
