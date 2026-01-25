Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao 200 suất quà Tết cho người dân nghèo, khó khăn xã Ia Khươl

HỒNG NGỌC
(GLO)- Đoàn thiện nguyện Chùa Long Quang (TP. Hồ Chí Minh) đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, cho 200 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn của xã Ia Khươl.

Chiều 24-1, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), UBND xã Ia Khươl phối hợp với Đoàn thiện nguyện Chùa Long Quang (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, trao quà Tết cho các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Đoàn thiện nguyện đã trực tiếp trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, cho 200 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn. Mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 bịch bột ngọt, 1 kg đường, nước mắm, quần áo, một số nhu yếu phẩm thiết yếu cùng 100.000 đồng tiền mặt.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 70 triệu đồng, do Đoàn thiện nguyện Chùa Long Quang vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần động viên, sẻ chia khó khăn với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật và người già neo đơn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy hơn.

