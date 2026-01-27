28 tập thể Hội cấp cơ sở ở Gia Lai được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen

(GLO)- Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 28 tập thể Hội cấp cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện công tác Hội năm 2025, được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Trong số này, cấp Hội LHPN xã, phường có các đơn vị: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, An Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc, Hội Phú, Diên Hồng, Thống Nhất, An Bình, Tuy Phước, Hòa Hội, Phù Mỹ, Chư Sê, Phú Thiện và Kbang.

Hội LHPN phường Hoài Nhơn Bắc thực hiện chương trình nhận nuôi phụ nữ đơn thân cao tuổi. Ảnh: ĐVCC

Cấp chi hội có các đơn vị: Chi hội Phụ nữ 16 (phường Quy Nhơn); Chi hội Phụ nữ 2 (phường Quy Nhơn Nam); Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Cẩm Văn (phường An Nhơn Đông); Chi hội Phụ nữ khu phố Liễu An (phường Hoài Nhơn Bắc); Chi hội Phụ nữ 8 (phường Hội Phú); Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 Ia K’rinh (phường Diên Hồng); Chi hội Phụ nữ 1 Yên Thế (phường Thống Nhất); Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1 (phường An Bình); Chi hội Phụ nữ thôn Trung Tín 2 (xã Tuy Phước); Chi hội Phụ nữ thôn Tân Xuân (xã Hòa Hội); Chi hội Phụ nữ thôn An Lạc Đông 1 (xã Phù Mỹ); Chi hội Phụ nữ thôn Đoàn Kết (xã Chư Sê); Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8 (xã Phú Thiện) và Chi hội Phụ nữ thôn 11 (xã Kbang).

Hội LHPN phường An Nhơn Đông bàn giao nhà ở cho hộ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do cơn bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Các tập thể được khen thưởng đã thực hiện xuất sắc phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các đơn vị luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực từ cơ sở; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tổ chức Hội. Công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực được chú trọng, góp phần thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội.