Chư Păh tổ chức chương trình “Ấm áp Xuân biên cương” năm 2026

BÙI ĐẠI
(GLO)- Trại tạm giam số 2 (Công an TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức chương trình “Ấm áp Xuân biên cương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, Ban Tổ chức đã trao 34 phần quà Tết cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Chư Păh. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, ấm áp.

glo-chupah-xuan-am-ap-4.jpg

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 5 mô hình sinh kế (mỗi mô hình trị giá 3 triệu đồng) giúp các hội viên nông dân phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã bàn giao 1 căn “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Rơ Châm Rer, ở làng Hreng. Căn nhà có diện tích 40 m², gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ.

glo-chupah-xuan-am-ap-2.jpg

Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên đến 115 triệu đồng, do Trại tạm giam số 2 (Công an TP. Hồ Chí Minh) cùng các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ.

