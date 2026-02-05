Ðong đầy Tết nghĩa tình

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Ấm áp những món quà nghĩa tình

Những ngày cận Tết, niềm vui hiện rõ trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Bùi Văn Cường (khu phố 57, phường Quy Nhơn) khi gia đình vừa được công nhận thoát nghèo. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi liên tiếp nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ.

Gia đình ông Cường có 3 người con, trong đó con gái út bị tàn tật, nằm một chỗ suốt hơn 20 năm qua. Vợ ông lại bị tai biến, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của ông.

“Được Nhà nước hỗ trợ chế độ bảo trợ xã hội cho con và thường xuyên được quan tâm, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn” - ông Cường chia sẻ.

Cùng khu phố, ông Mai Dương Uyển cũng xúc động khi đón nhận những phần quà Tết nghĩa tình. Vợ bỏ đi nhiều năm, ông sống cùng con gái trong căn nhà nhỏ dưới chân núi Một. Gắn bó với nghề chạy xích lô, thu nhập mỗi ngày chỉ từ 50.000-200 nghìn đồng, vừa đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu.

“Đây đã là lần thứ hai tôi được các cấp, ngành quan tâm tặng quà. Với cha con tôi, đó không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn” - ông Uyển nói.

Đặc biệt, khoản hỗ trợ 2 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm trị giá hơn 500 nghìn đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tặng giúp gia đình ông đón Tết tươm tất hơn.

Theo bà Võ Thị Kim Giang - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 57, khu phố có hơn 900 hộ dân và không còn hộ nghèo. Tuy vậy, phần lớn là lao động tự do, đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là sau ảnh hưởng của bão số 13 năm ngoái.

Tết này, bà con đón nhận nhiều phần quà hỗ trợ từ các cấp, ngành và hội, đoàn thể phường Quy Nhơn. Những món quà không chỉ giúp họ có thêm điều kiện đón Tết ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để vượt khó, vươn lên.

Tại xã biên giới Ia Chia, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác chăm lo Tết cho người dân được địa phương chủ động chuẩn bị từ sớm. Xã thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp đến từng thôn, làng để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kiểm tra công tác chuẩn bị tết; thăm hỏi, tặng quà.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Hòa cho biết, tổng kinh phí dành cho công tác chăm lo Tết hơn 169 triệu đồng, được phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Địa phương tổ chức thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho 10 thôn, làng tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, tạo không khí đầm ấm, gắn kết cộng đồng.

Chung tay cùng địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, Phó Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam Vũ Anh Tuấn cho biết, năm 2025, Tập đoàn đã dành 30,67 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại Gia Lai. Trong đó, riêng chương trình “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình” là 3 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách đón Tết.

“Giá trị mỗi phần quà không lớn, nhưng chúng tôi mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những hoàn cảnh kém may mắn” - ông Tuấn nhấn mạnh.

SABECO phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: H.T

Cùng tinh thần trách nhiệm xã hội ấy, ông Lê Ngọc Hiển - đại diện quản lý khu vực tại Gia Lai của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho hay, SABECO phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại phường Quy Nhơn Đông, trao tặng 400 suất quà trị giá 360 triệu đồng cho hộ khó khăn.

Chăm lo thiết thực, hướng đến lâu dài

Công tác chăm lo Tết cho người nghèo không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà ngày càng mở rộng đa dạng, thiết thực và bền vững. Theo bà Phạm Thị Thanh Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông, phường còn hơn 1.000 hộ khó khăn, trong đó có 10 hộ cận nghèo.

Phường đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao hơn 1.400 suất quà gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo, tiền mặt và vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Ở tuổi 75, bà Trần Thị Lụa (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông) vẫn phải ra chợ mua đi bán lại mớ cá để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Gia đình khó khăn, một người con bị tâm thần, các con còn lại kinh tế eo hẹp, nên sự hỗ trợ của Nhà nước cùng những phần quà dịp lễ, Tết đối với bà hết sức đáng quý. “Năm nay, ngoài quà nhu yếu phẩm, tôi còn được hỗ trợ gần 2 triệu đồng, Tết này cũng đỡ lo hơn!” - bà Lụa bộc bạch.

Không chỉ chăm lo trước mắt, nhiều đơn vị còn chú trọng hỗ trợ sinh kế để người dân có điều kiện cải thiện thu nhập lâu dài. Nhận cặp heo giống từ chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Ia Chia trao tặng, bà Siu Phiếu (làng Beng, xã Ia Chia) xúc động nói rằng đây là nguồn động viên lớn giúp bà thêm niềm tin vươn lên.

Thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, bà Phiếu kỳ vọng từ cặp heo giống sẽ gây đàn, có thêm thu nhập nuôi con ăn học.

Theo ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác chăm lo cho người nghèo dịp Tết 2026 có nhiều điểm mới, thể hiện rõ tính toàn diện, đồng bộ và nhân văn.

Các hoạt động không chỉ dừng ở việc trao quà mà còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, trao quần áo, giày dép, chụp ảnh miễn phí… góp phần mang đến không khí Tết ấm áp cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nhiều tổ chức, đoàn thể cũng tích cực vào cuộc. Tỉnh đoàn triển khai chương trình Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026, trao hàng nghìn phần quà cho người dân vùng khó khăn.

Hội LHPN tỉnh dự kiến trao 2.000 suất quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Hội CCB tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Tết vì người nghèo.

Còn LĐLĐ tỉnh chăm lo đoàn viên, người lao động, trong đó 4.075 đoàn viên được hỗ trợ voucher trị giá 500 nghìn đồng/phiếu từ Chợ Tết Công đoàn trực tuyến Xuân 2026…

“Với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự đồng hành của xã hội, công tác chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, rộng khắp, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, đủ đầy” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải khẳng định.