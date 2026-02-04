Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, chúc Tết Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Gia Lai

KIM HƯỜNG
(GLO)- Chiều 3-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Gia Lai và các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dbqh-tinh-siu-huong-tham-chuc-tet-trung-tam-cham-soc-va-dieu-duong-nguoi-co-cong-gia-lai.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương tặng quà cho Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Gia Lai. Ảnh: Kim Hương

Tại đây, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm nhiều năm qua trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn cả ở những tỉnh lân cận.

Trung tâm hiện nuôi dưỡng 10 cụ có công với cách mạng (2 cụ ông và 8 cụ bà). Tất cả đều đã lớn tuổi, hay đau bệnh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục thực hiện chăm sóc các cụ tại Trung tâm với tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, xem họ như người thân trong gia đình.

a4.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương trao quà Tết cho cụ bà Phạm Thị Xuân Thanh (bị tai biến do nhồi máu não) đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Kim Hường

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đã trao tặng quà Tết của Đoàn ĐBQH tỉnh cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cụ đang được chăm sóc tại đây; đồng thời, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, đón Tết cổ truyền ấm áp và tiếp tục xem Trung tâm như gia đình thật sự của mình.

