Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ tặng 2.000 suất quà cho hội viên và trẻ em

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà hội viên nòng cốt tích cực, hội viên cốt cán, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh sẽ tặng 2.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các hội viên nòng cốt tích cực, hội viên cốt cán, hội viên phụ nữ và trẻ em khó khăn tại các xã, phường trong toàn tỉnh.

hoi-lhpn-tang-qua-tet.jpg
Hội LHPN tỉnh sẽ trao 2.000 suất quà cho các hội viên nòng cốt tích cực, hội viên cốt cán, hội viên phụ nữ và trẻ em khó khăn. Ảnh: T.K

Cụ thể, các xã Ia Mơ, Krong, Ia Chia, Ia O, Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn được phân bổ 12 suất/đơn vị; phường Pleiku, xã Nhơn Châu, xã Ia Púc 13 suất/đơn vị; phường Ayun Pa, các xã Mang Yang, Kon Gang, Ia Khươl, Ia Tôr, Ia Pa 14 suất/đơn vị. 119 xã, phường còn lại được phân bổ 15 suất/đơn vị. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn dành 8 suất quà cho hội viên tiêu biểu.

Hoạt động nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình vui Xuân, đón Tết đầy đủ, ấm áp. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

null