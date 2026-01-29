Hội LHPN tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các văn bản của nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa I; đồng thời phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Ảnh: T.K

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội, qua đó phản ánh kịp thời những vấn đề xã hội đang được hội viên, phụ nữ quan tâm tại địa phương.

Triển khai chủ đề năm 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động: “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội LHPN tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của Hội; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lữ Thị Việt Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giải đáp thắc mắc tại Hội nghị. Ảnh: T.K

Các hoạt động trọng điểm sẽ tập trung vào việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026); các hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; hưởng ứng “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; các hoạt động văn hóa, gia đình, bình đẳng giới; phối hợp tổ chức giỗ Đô đốc Bùi Thị Xuân (6-11 âm lịch).

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.K

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trọng tâm như “Bình dân học vụ số”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo”.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.