Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hội LHPN tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các văn bản của nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa I; đồng thời phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-lhpn-tinh-4266.jpg
Các đại biểu thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Ảnh: T.K

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội, qua đó phản ánh kịp thời những vấn đề xã hội đang được hội viên, phụ nữ quan tâm tại địa phương.

Triển khai chủ đề năm 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động: “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội LHPN tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của Hội; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-lhpn-tinh-4.jpg
Bà Lữ Thị Việt Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giải đáp thắc mắc tại Hội nghị. Ảnh: T.K

Các hoạt động trọng điểm sẽ tập trung vào việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026); các hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; hưởng ứng “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; các hoạt động văn hóa, gia đình, bình đẳng giới; phối hợp tổ chức giỗ Đô đốc Bùi Thị Xuân (6-11 âm lịch).

hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-lhpn-tinh-5.jpg
Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.K

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trọng tâm như “Bình dân học vụ số”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo”.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

null