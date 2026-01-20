Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

THẢO KHUY
(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Sáng 18-1, Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường phụ nữ tự quản.

Đồng thời, Hội triển khai treo cờ tại các tuyến đường tự quản ở thôn Tân Hội, thôn Giang Bắc và vận động nhân dân treo cờ trước nhà, dọc các trục đường chính, tạo không khí trang trọng hướng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

duong-co-chao-mung-dai-hoi-xiv-cua-tuy-phuoc-bac.jpg
Tuyến đường cờ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng của Hội LHPN Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường xây dựng công trình tuyến đường cờ chào mừng Đại hội tại khu phố Cẩn Hậu. Tuyến đường dài khoảng 300 m, treo 40 lá cờ Tổ quốc dọc hai bên, với tổng kinh phí 3,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Hội.

dai-hoi-lan-thu-xiv-cua-dang.jpg
Hội LHPN phường Hoài Nhơn Bắc xây dựng công trình tuyến đường cờ chào mừng Đại hội tại khu phố Cẩn Hậu. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Hội LHPN phường An Nhơn Bắc phối hợp với UBND và Đoàn phường ra quân trồng cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Dịp này, Hội phối hợp với chùa Phước Quang trao 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 3 triệu đồng.

Tại phường An Nhơn Nam, Hội LHPN phường phối hợp với Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế An Nhơn tổ chức nấu và phát 200 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng trong cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xiv.jpg
Hội LHPN phường An Nhơn Nam tổ chức nấu và phát 200 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: ĐVCC

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội còn được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trong tỉnh với các công trình, phần việc cụ thể, sáng tạo. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Phù Cát ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” với 9 điểm thu gom rác thải tái chế; Hội LHPN xã Cát Tiến thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”; Hội LHPN xã Ân Hảo ra quân dọn vệ sinh, trồng mới hơn 1 km đường hoa.

Nhiều địa phương khác như Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Phú Thiện, An Phú… đồng loạt xây dựng các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần tạo diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khang trang.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai với nhiều chương trình thiết thực.

