Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Philippines phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi đảo Palawan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Philippines vừa phát hiện khí đốt và condensate tại giếng MAE-1 gần mỏ Malampaya sau hơn 10 năm, mang lại ý nghĩa lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Reuters, ngày 19-1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, nước này đã phát hiện khí đốt tự nhiên và condensate tại một giếng khoan nằm gần mỏ khí Malampaya ngoài khơi đảo Palawan.

Đây là phát hiện khí đốt tự nhiên đầu tiên của Philippines trong hơn 10 năm qua, mang ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

khi-dot.jpg
Giàn khoan khí Malampaya. Ảnh: Prime Energy

Tổng thống Marcos nhấn mạnh việc phát hiện lượng khí đốt mới, lần đầu tiên trong hơn một thập niên, cho thấy tiềm năng sản xuất còn nhiều hơn nữa. "Điều này giúp tăng cường đóng góp của Malampaya và củng cố nguồn cung cấp khí đốt trong nước của chúng tôi trong nhiều năm tới. Các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng này có lưu lượng 1,6 triệu m3/ngày", ông Marcos nói.

Giếng khoan, được gọi là Malampaya East One hoặc MAE-1, ước tính chứa khoảng 98 tỷ feet khối khí đốt, tương đương với việc cung cấp gần 14 tỷ kWh điện trong một năm, theo lời ông Marcos.

Giếng MAE-1 nằm cách dự án khí đốt Malampaya khoảng 5 km về phía đông. Malampaya hiện là nguồn cung khí đốt tự nhiên nội địa duy nhất của Philippines, đóng vai trò then chốt trong việc vận hành các nhà máy điện khí của nước này. Hoạt động thăm dò cũng đang được triển khai tại các khu vực tiềm năng lân cận.

Philippines hiện có chi phí năng lượng thuộc nhóm cao nhất khu vực và thường xuyên đối mặt với tình trạng mất điện, trong khi hơn một nửa sản lượng điện vẫn phụ thuộc vào than đá nhập khẩu, gây áp lực lớn về chi phí và môi trường.

Trong bối cảnh đó, Philippines đã mở cửa cho nhập khẩu LNG, nhằm bảo đảm các nhà máy điện khí hiện hữu tiếp tục vận hành ổn định trong những năm tới.

Vào năm 2023, Tổng thống Marcos đã ký một thỏa thuận gia hạn hợp đồng sản xuất đối với mỏ khí tự nhiên Malampaya thêm 15 năm, và cho phép nhà điều hành khoan thêm các giếng mới nhằm mục đích tăng sản lượng, vốn đang giảm sút.

Trước phát hiện này, các chuyên gia dự đoán mỏ khí Malampaya sẽ cạn kiệt vào năm 2027. Do đó, quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa cho nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, đảm bảo hoạt động liên tục của các nhà máy điện khí hiện có.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

Thế giới

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thuế lên các đối tác thương mại nếu họ không ủng hộ nỗ lực sáp nhập đảo Greenland của Washington. Động thái này đe dọa làm leo thang căng thẳng với các đồng minh châu Âu và gây ra sự bất ổn trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez lần đầu tiên điện đàm. Ảnh: India Today

Tin thế giới tối 15-1: Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela; Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp; Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa; Hàn Quốc họp khẩn vì thuế quan Mỹ;.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-1.

null