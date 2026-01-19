Philippines phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi đảo Palawan

(GLO)- Philippines vừa phát hiện khí đốt và condensate tại giếng MAE-1 gần mỏ Malampaya sau hơn 10 năm, mang lại ý nghĩa lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Reuters, ngày 19-1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, nước này đã phát hiện khí đốt tự nhiên và condensate tại một giếng khoan nằm gần mỏ khí Malampaya ngoài khơi đảo Palawan.

Đây là phát hiện khí đốt tự nhiên đầu tiên của Philippines trong hơn 10 năm qua, mang ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Giàn khoan khí Malampaya. Ảnh: Prime Energy

Tổng thống Marcos nhấn mạnh việc phát hiện lượng khí đốt mới, lần đầu tiên trong hơn một thập niên, cho thấy tiềm năng sản xuất còn nhiều hơn nữa. "Điều này giúp tăng cường đóng góp của Malampaya và củng cố nguồn cung cấp khí đốt trong nước của chúng tôi trong nhiều năm tới. Các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng này có lưu lượng 1,6 triệu m3/ngày", ông Marcos nói.

Giếng khoan, được gọi là Malampaya East One hoặc MAE-1, ước tính chứa khoảng 98 tỷ feet khối khí đốt, tương đương với việc cung cấp gần 14 tỷ kWh điện trong một năm, theo lời ông Marcos.

Giếng MAE-1 nằm cách dự án khí đốt Malampaya khoảng 5 km về phía đông. Malampaya hiện là nguồn cung khí đốt tự nhiên nội địa duy nhất của Philippines, đóng vai trò then chốt trong việc vận hành các nhà máy điện khí của nước này. Hoạt động thăm dò cũng đang được triển khai tại các khu vực tiềm năng lân cận.

Philippines hiện có chi phí năng lượng thuộc nhóm cao nhất khu vực và thường xuyên đối mặt với tình trạng mất điện, trong khi hơn một nửa sản lượng điện vẫn phụ thuộc vào than đá nhập khẩu, gây áp lực lớn về chi phí và môi trường.

Trong bối cảnh đó, Philippines đã mở cửa cho nhập khẩu LNG, nhằm bảo đảm các nhà máy điện khí hiện hữu tiếp tục vận hành ổn định trong những năm tới.

Vào năm 2023, Tổng thống Marcos đã ký một thỏa thuận gia hạn hợp đồng sản xuất đối với mỏ khí tự nhiên Malampaya thêm 15 năm, và cho phép nhà điều hành khoan thêm các giếng mới nhằm mục đích tăng sản lượng, vốn đang giảm sút.

Trước phát hiện này, các chuyên gia dự đoán mỏ khí Malampaya sẽ cạn kiệt vào năm 2027. Do đó, quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa cho nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, đảm bảo hoạt động liên tục của các nhà máy điện khí hiện có.