(GLO)- Ngày 20-11, Mỹ đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động khoan thăm dò dầu khí trên hàng triệu km2 ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc Alaska, Vịnh Mexico và các vùng biển ngoài khơi bang California.

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Mỹ, sẽ có 34 đợt bán quyền khai thác trên diện tích khoảng 1,27 tỷ mẫu Anh, tương đương vùng rừng Amazon. Cụ thể gồm 6 lô ngoài khơi Nam California, 2 lô tại Vịnh Mexico phía Đông và 21 lô ngoài khơi Alaska.

Mỹ công bố kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi trên diện tích khoảng 1,27 tỷ mẫu Anh. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định việc triển khai kế hoạch này sẽ giúp ngành công nghiệp khai thác ngoài khơi của Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo thêm nhiều việc làm và đảm bảo vị thế dẫn đầu của quốc gia trong lĩnh vực năng lượng trong nhiều thập kỷ tới.

Tuy nhiên, chính quyền bang California tuyên bố sẽ ngăn chặn hoạt động này vì cho rằng kế hoạch sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế, cộng đồng ven biển và ảnh hưởng xấu đến phúc lợi của người dân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott của bang Florida cũng nhấn mạnh bờ biển Florida phải được bảo vệ khỏi các hoạt động khai thác dầu để duy trì ngành du lịch, bảo vệ môi trường và các hoạt động quân sự của bang.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định cần gia tăng khai thác dầu và khí đốt, bất chấp các cảnh báo về tác động tiêu cực đối với môi trường. Trước đó, ông Trump cũng đã thực hiện nhiều chính sách phản đối các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, bao gồm việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và không cử phái đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra tại Brazil.