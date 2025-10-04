Trung ương Hội LHPN Việt Nam tôn vinh 84 tập thể, cá nhân điển hình

(GLO)-Ngày 2-10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; sơ kết Đề án 938 và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Tại hội nghị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tôn vinh 84 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hội LHPN tỉnh Gia Lai và bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai (bìa phải) nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai hiệu quả Đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Đến nay, đã có trên 2.300 địa chỉ tin cậy, hơn 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và hơn 2.000 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập và duy trì hoạt động.

Đặc biệt, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối trên 50.000 mẹ đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp nâng đỡ hơn 37.000 trẻ em mồ côi.

Trong giai đoạn 2010-2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã triển khai 100 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch” với hơn 20.950 thành viên, 121 chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn mới với gần 9.000 hộ tham gia, 100 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng hàng trăm công trình “Con đường hoa do phụ nữ chăm”, mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình” và tuyến đường “Phụ nữ nói không với rác thải”.

Toàn tỉnh có gần 600 mô hình kinh tế, tổ liên kết và 33 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Qua 15 năm, đã có 148 tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Bà Đồng Thị Ánh (thứ 5, phải sang) nhận bằng khen tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, bà Đồng Thị Ánh được ghi nhận với những đóng góp nổi bật trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Bằng trách nhiệm và tâm huyết của một nữ doanh nhân, bà đã trực tiếp nhận đỡ đầu 6 học sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19, hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập đến khi các em hoàn thành lớp 12 với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Đồng thời, trên cương vị Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, bà còn vận động hội viên cùng chung tay. Kết quả, đã có 12 nữ doanh nhân tích cực hưởng ứng, nhận đỡ đầu thêm 26 trẻ em mồ côi do dịch bệnh.