Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nối dài vòng tay nhân ái

(GLO)- Những năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều trẻ em mồ côi, trẻ hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tiếp tục khởi động lại chương trình chăm lo cho các em như người thân trong gia đình.

Cuối tháng 8-2025, Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai giai đoạn 2025 - 2030. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 5 năm đầy yêu thương mà Hội LHPN phường Bùi Thị Xuân và Hội LHPN xã Phước Mỹ trước đây đã vun đắp, đồng thời tiếp tục chung tay thực hiện hiệu quả chương trình bằng sự hỗ trợ thiết thực cho các em những năm tới.

Hội LHPN xã An Nhơn Tây trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào ngày khai giảng. Ảnh: ĐVCC

Theo bà Lê Thụy Hoàng Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây, hội nghị tổng kết không chỉ khép lại một giai đoạn, mà còn mở ra hành trình mới, tiếp tục lan tỏa yêu thương và chắp cánh ước mơ cho những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Đường, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Như Ý (phường Quy Nhơn Tây), tiếp tục nhận đỡ đầu 2 cháu; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Bình (phường Quy Nhơn Đông), đồng hành cùng 1 cháu. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (phường Quy Nhơn Tây) nhận đỡ đầu 1 cháu. Mỗi cháu có hoàn cảnh không may mắn, khó khăn được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, cùng quần áo, sách vở, cặp mới để yên tâm đến trường.

Không chỉ ở Quy Nhơn Tây, tinh thần sẻ chia ấy còn lan tỏa ở nhiều địa phương. Tại xã Hoài Ân, Hội LHPN xã cùng DN tại địa phương chung tay nhận đỡ đầu 5 em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, 1 em được Hội trực tiếp chăm lo, 4 em còn lại do Hội phối hợp DN hỗ trợ định kỳ 250 nghìn đồng/tháng. Trước năm học mới, mỗi em được nhận 1 triệu đồng cùng quà trị giá 300 nghìn đồng.

Hội LHPN xã Hoài Ân trao quà cho cháu Lê Thị Thảo Huyền (mồ côi cha) tại thôn Vĩnh Hòa. Ảnh: ĐVCC

“Hoạt động đỡ đầu không chỉ là việc làm ý nghĩa chăm lo cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi suất quà, mỗi sự sẻ chia đều gửi gắm niềm tin, hy vọng, giúp các em vững vàng hơn trên con đường học tập và trưởng thành. Chúng tôi tin rằng khi có thêm nhiều vòng tay chung sức, những mảnh đời kém may mắn sẽ được nâng đỡ, không còn cảm thấy đơn độc”, bà Nguyễn Thị Ngọc Vương, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài Ân, chia sẻ.

Sau sáp nhập, Hội LHPN xã An Hòa cũng nhanh chóng cân đối nguồn lực để tiếp tục đồng hành cùng các em. Hiện Hội đang chăm lo cho 2 cháu, đồng thời khảo sát thực tế để nhận thêm cháu hỗ trợ nếu thuộc đối tượng của chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

“Ngoài hỗ trợ kinh phí, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các cháu học tập, trưởng thành trong môi trường ấm áp tình yêu thương. Hội cam kết đồng hành cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi”, bà Trần Thị Minh Dưỡng, Chủ tịch Hội LHPN xã An Hòa, cho biết.

Không chỉ tập trung vào các em được đỡ đầu, Hội LHPN xã An Nhơn Tây cũng mở rộng vòng tay với nhiều trẻ em khó khăn khác. Trước thềm năm học mới, Hội phối hợp cùng nhà hảo tâm trao 40 suất quà “tiếp sức đến trường” và trong lễ khai giảng ngày 5.9 tiếp tục trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

“Nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm, chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua thử thách, nỗ lực trên con đường học tập và trưởng thành. Chúng tôi mong rằng ngày càng có nhiều tấm lòng chung tay, để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau”, bà Tạ Thị Thanh Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã An Nhơn Tây, bày tỏ.

Cùng chung tinh thần ấy, thông qua chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN xã Ân Hảo đã trao gần 100 suất vở, bút, đồ dùng học tập trị giá gần 10 triệu đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn nhân dịp đầu năm học mới. Dù giản dị nhưng những phần quà ấy chứa đựng tình cảm sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.