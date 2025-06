Ia Pa tổng kết chương trình mẹ đỡ đầu và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Mrơn thăm, tặng quà cho em Rah Lan Sinh (thôn H'Lil 1) là con nuôi của Hội. Ảnh: V.C

Theo đó, với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp các tổ chức cơ sở Hội. Giai đoạn 2021-2025, có 8/10 tổ chức cơ sở Hội trong toàn huyện đã nhận đỡ đầu 26 trẻ mồ côi. Tùy vào điều kiện thực tế, mức hỗ trợ có thể theo năm hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi.

Vào các dịp lễ, Tết, các tổ chức Hội đã thăm hỏi, tặng 240kg gạo, 5 thùng nước mắm, 18 thùng mì tôm, 24 thùng bột ngọt, 13 thùng dầu ăn, 19 thùng sữa, 116 bộ quần áo, 427 quyển vở, 24 cặp sách cho trẻ em mồ côi. Qua đó tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn.

Riêng Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 12 hội viên khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 5 phụ nữ nghèo, 5 phụ nữ dân tộc thiểu số, 2 phụ nữ khuyết tật.

Chị Võ Thị Tài (bìa phải, hội viên phụ nữ khuyết tật thôn 1, xã Pờ Tó) là 1 trong 2 phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp thành công được Hội LHPN huyện tặng giấy khen. Ảnh: Vũ Chi

Nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ 10 kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp vay vốn 500 triệu đồng; xây dựng 1 cửa hàng trưng bày và triển khai mô hình phiên chợ điện tử giúp tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của hội viên.

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp hỗ trợ tư vấn giúp chị em hiện thực hóa ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ; tổ chức kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của hội viên phụ nữ tại các hội chợ, phiên chợ trong và ngoài tỉnh.

Giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN huyện đã chủ trì tổ chức 7 phiên chợ Tết an toàn cho hội viên phụ nữ với 79 gian hàng; tham gia 4 phiên chợ do UBND huyện tổ chức với 14 gian hàng, trưng bày 125 sản phẩm do hội viên, phụ nữ làm ra; tham gia ngày hội giao lưu sản phẩm khởi nghiệp tại huyện Chư Prông do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Hiện 1 hội viên của Hội có sản phẩm khởi nghiệp đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Hội LHPN huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Na My

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại địa phương.

Dịp này, Hội LHPN huyện khen thưởng 18 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025.