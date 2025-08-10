Danh mục
Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

MINH NHẬT
(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

img-4940.jpg
Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tặng xe đạp cho học sinh. Ảnh: Phan Nhung

Tại chương trình, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê đã tặng: 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh vượt khó học tốt; 250 suất quà (mỗi suất gồm: ba lô, vở viết, quần áo đồng phục) cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning; 100 suất quà (mỗi suất gồm: ba lô, đồ chơi) cho học sinh lớp mẫu giáo ở xã Sró.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ đã tặng: 1 tủ sách và 200 chiếc khăn quàng đỏ cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning; triển khai 5 gian hàng ăn uống 0 đồng cho 350 học sinh đến nhận quà; 35 suất quà cho đội cồng chiêng nhí của xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trị giá 107 triệu đồng.

img-4942.jpg
Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning. Ảnh: Phan Nhung

Đây là chương trình “Cùng em đến trường” lần thứ 3 được Câu lạc bộ tổ chức trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025; cũng là chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tiếp sức đến trường cho học sinh vùng dân tộc thiểu số.

null