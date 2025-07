Phân luồng tạm thời các tuyến giao thông xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 18-7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Để phục vụ tổ chức chương trình này, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, tạm cấm phương tiện giao thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành trong 2 khung giờ: Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ ngày 17-7 và từ 5 giờ 30 đến 8 giờ ngày 18-7.

Cụ thể, các tuyến đường bị tạm cấm gồm: đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ giao cắt với đường Vũ Bảo và đoạn từ vòng xoay Nguyễn Huệ đến ngã 6 Ngô Mây) và tuyến đường song song với đường Nguyễn Thiếp.

Đối với xe máy, người dân vẫn có thể di chuyển đến gần khu vực Quảng trường nhưng phải gửi phương tiện tại các điểm giữ xe do ban tổ chức bố trí xung quanh, sau đó đi bộ vào trung tâm khu vực diễn ra chương trình.

Người dân có thể gửi phương tiện tại các bãi giữ xe do ban tổ chức bố trí xung quanh,

sau đó đi bộ vào khu vực trung tâm nơi diễn ra chương trình. Ảnh: H.V

Tuyệt đối không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa tránh nguy cơ mất cắp tài sản do không có người trông giữ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, trật tự và các đơn vị chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.