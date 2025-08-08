Không để gián đoạn phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai gặp khó khăn do thiếu đầu mối chuyên trách ở cơ sở, khiến nguồn máu phục vụ điều trị giảm mạnh.

Để ổn định và phát triển phong trào trong giai đoạn mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, tại chương trình khai mạc “Hành trình đỏ” và tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện năm 2025. Ảnh: ĐVCC

● Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) của tỉnh đã gặp những khó khăn gì, thưa ông?

- Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã khiến nhiều địa phương không còn đầu mối chuyên trách về vận động HMTN. Trong khi đó, các xã, phường mới chưa kịp kiện toàn nhân sự ban chỉ đạo vận động HMTN cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền đến người dân về HMTN không thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng máu tiếp nhận tại các điểm HMTN tập trung. Trong 3 tháng gần đây, toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 1/2 lượng máu tiếp nhận so với kế hoạch đề ra, gây thiếu hụt nghiêm trọng tại các cơ sở y tế, đặc biệt là khâu điều trị và cấp cứu người bệnh cần máu.

● Trước thực trạng này, Hội CTĐ tỉnh đã có giải pháp gì?

- Thực hiện Công văn số 476/UBND-KGVX ngày 16.7.2025 của UBND tỉnh, chúng tôi đã chủ động phối hợp với ngành Y tế tỉnh đề xuất một số hướng xử lý. Trước mắt, kiến nghị UBND tỉnh cho kiện toàn Ban chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh và cấp xã theo quy định mới tại Thông tư số 10/2025/TT-BNV. Đây là điều kiện then chốt để hệ thống vận động HMTN hoạt động hiệu quả, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, Hội cũng đề nghị đẩy mạnh truyền thông, huy động lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia HMTN, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

● Thời gian tới, trước mắt là tháng 8.2025, tỉnh sẽ triển khai những hoạt động cụ thể nào để đảm bảo nguồn máu?

- Trong tháng 8, tỉnh đặt mục tiêu tiếp nhận 2.230 đơn vị máu - đây là chỉ tiêu cấp bách để đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị. Chúng tôi sẽ tổ chức ít nhất 15 điểm hiến máu tại các xã, phường trong tỉnh và các đơn vị trường học, LLVT. Trong đó, một số đợt huy động lớn như ngày 2.8 tại phường Bình Định với sự tham gia của lực lượng đến từ các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây (mỗi địa phương huy động 60 đơn vị máu); đợt ngày 21.8 tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn với chỉ tiêu 200 đơn vị máu… CLB 25, CA tỉnh, LLVT, các nhóm máu hiếm cũng sẽ tham gia tích cực trong các đợt HMTN của tháng này. Ngoài ra, chúng tôi làm việc với các địa phương, DN để có thể tăng thêm từ 2 - 3 đợt HMTN tập trung, dự kiến bổ sung thêm khoảng 300 đơn vị máu mới đảm bảo lượng máu phục vụ trong tháng 8. Để có sự chuẩn bị chu đáo cho công tác vận động và tổ chức HMTN, cuối tháng 7, chúng tôi đã làm việc với BVĐK Gia Lai (phường Pleiku) và UBND các xã Đak Đoa, Ia Krái, Tây Sơn, Vân Canh, phường Bình Định… Tại buổi làm việc, chúng tôi đã trao đổi về kế hoạch HMTN tháng 8.2025, những điểm đáng lưu ý trong công tác chuẩn bị điểm HMTN tập trung và một số nội dung liên quan. Tôi tin rằng, công tác tiền trạm và sự trao đổi, phối hợp thường xuyên với bộ phận chuyên môn của bệnh viện, các xã, phường sẽ đảm bảo được mục tiêu vận động HMTN trong giai đoạn mới.

Người dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện trong tháng 6-2025. Ảnh: Diệu Ngọc

● Thưa ông, thời gian tới, phong trào HMTN sẽ có thêm những “cú hích” nào?

- Hiện tại, người hiến máu đang được hỗ trợ theo Thông tư số 15/2023/TT-BYT ngày 20.7.2023 quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Tại các điểm hiến máu, chúng tôi bố trí đầy đủ thiết bị y tế, nhân lực bác sĩ, kỹ thuật viên, phòng nghỉ ngơi, ăn nhẹ, tư vấn sức khỏe... Hội cũng kiến nghị các xã, phường kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu. Để vận động hiến máu lâu dài, đảm bảo nguồn máu dự trữ và nguồn cung cấp máu kịp thời trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân cần máu của ngành Y tế, chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh giao Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế và sở, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế, đề xuất phương án hỗ trợ thêm kinh phí cho người dân tham gia HMTN tương ứng với giá trị quà tặng cho người HMTN theo quy định tại Thông tư số 15/2023/TT-BYT (cụ thể là hỗ trợ thêm 100 nghìn đồng/đơn vị máu 250 ml và 150 nghìn đồng/đơn vị máu 350 ml) từ ngân sách tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định. Mức hỗ trợ thêm này sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe người HMTN, góp phần lan tỏa phong trào HMTN trong giai đoạn mới.

● Cảm ơn ông!