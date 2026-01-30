Gia Lai: Bàn giao nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo

(GLO)- Sáng 30-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết và trao hỗ trợ sinh kế cho 21 hộ hội viên phụ nữ nghèo, với tổng kinh phí 105 triệu đồng.

Cụ thể, các đơn vị nghiệm thu và trao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Tươi (thôn Vinh Quang 2) và hộ bà Nguyễn Ngọc Tường Quy (thôn Tư Cung), cùng ở xã Tuy Phước Đông. Mức hỗ trợ cho mỗi hộ là 60 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà tại buổi bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: T.K

Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao 21 suất hỗ trợ sinh kế (5 triệu đồng/suất) cho 21 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tại các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Hội LHPN trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ xã Tuy Phước Đông. Ảnh: T.K

Hoạt động nhằm hỗ trợ nhà ở, phương tiện và điều kiện sản xuất ban đầu cho hội viên phụ nữ nghèo, góp phần giúp chị em phát triển sinh kế bền vững, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ đối với hội viên trên địa bàn tỉnh.