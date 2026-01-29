Cảnh sát giao thông Gia Lai dành 2 buổi/tuần để kiểm tra kiến thức phục hồi điểm bằng lái

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký và lịch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX) trong tháng 2-2026.

Theo đó, hoạt động này được tổ chức cho đối tượng là người có GPLX bị trừ hết 12 điểm và đã đủ thời gian tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm theo quy định, có nhu cầu kiểm tra kiến thức pháp luật để được phục hồi điểm.

hoc-vien-sat-hach-ly-thuyet.jpg
Học viên sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hồ sơ đăng ký gồm đơn đề nghị theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 65/2024/TT-BCA của Bộ Công an (quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe) và giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng.

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện tại Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ Km 02+285 quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Tài liệu phục vụ ôn luyện gồm bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Cục CSGT ban hành và bộ đề 120 tình huống giao thông mô phỏng của Bộ Công an.

Lịch kiểm tra phục hồi điểm GPLX sẽ được tổ chức 2 lần/tuần, vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy, tại Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai.

Người dự kiểm tra phải mang theo CCCD/Căn cước, GPLX và các giấy tờ liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin đã tích hợp trên VNeID thì cơ quan chức năng sẽ khai thác dữ liệu để đối chiếu.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe), mỗi năm, mỗi GPLX sẽ có 12 điểm, nếu bị trừ hết 12 điểm sẽ phải kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nếu muốn phục hồi điểm. Việc kiểm tra kiến thức được thực hiện sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, nếu đạt yêu cầu sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Vào tháng 1-2026, Phòng CSGT đã tổ chức kiểm tra kiến thức cho 2 trường hợp bị trừ hết điểm GPLX, trong đó chỉ có 1 trường hợp đạt yêu cầu. Đây cũng là 2 thí sinh đầu tiên trên địa bàn tỉnh đăng ký thi lại lý thuyết vì bị trừ sạch điểm bằng lái do các lỗi vi phạm giao thông.

